Citroën Berlingo - Al volante della terza generazione

(Di sabato 30 giugno 2018) Non rinuncia al ruolo di vettura multiuso, ma la nuovala coniuga con una personalità più sfiziosa rispetto al passato. Infatti, stilemi tipicamenteabbigliano in maniera intrigante la carrozzeria, dimpronta squadrata come quelle delle cugine Peugeot Rifter e Opel Combo. Lofferta raddoppia. Al pari delle sue gemelle-diverse, laè proposta in due varianti di carrozzeria: una corta, battezzata M, lunga 4,40 m e unaltra di 4,75 m, chiamata XL. Entrambe poggiano su una derivazionerchitettura Emp2, che posteriormente integra la struttura con ammortizzatori inclinati del modello precedente. Una soluzione che permette di optare per linterno configurato a sette posti, di ottenere un piano dappoggio piatto quando si ribalta la selleria posteriore e che premia la capacitàzona di carico. Questultima, nel casoversione corta, spazia da 597 a 2.126 litri, ...