Cioccolatini - semi e olio : la canapa nel piatto non è fumo (ed è legale) : canapa, pianta antichissima e tuttofare, sempre molto stigmatizzata e di cui recentemente ne sono state rivalutate le mille virtù, dall'uso industriale a quello alimentare e cosmetico. I semi di canapa e l'olio di Cbd, il cannabidiolo non psicoattivo ricavato dall'infiorescenza, sono i nuovi superfood di moda. Nella New York underground sono nati party con cene a base di cannabis. Come racconta The New Yorker, Miguel Trinidad, proprietario di ...