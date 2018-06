Ciné 2018 | ecco il programma

Milano. Notti d’estate 2018 al cinema : Il Municipio 6 di Milano collabora con le “Notti d’Estate, al cinema”. L’appuntamento è organizzato da Gestione Autonoma Lope de

Cine&Comic Fest 2018 : giorni - orari e modalità d'accesso di tutte le anteprime e gli incontri - Best Movie : Cine&Comic Fest fa parte della rassegna Genova Porto Antico EstateSpettacolo , l'appuntamento che da ormai vent'anni anima le serate dell'estate genovese con concerti, spettacoli, teatro e adesso ...

Cine&Comic Fest 2018 - a Genova dal 4 all’8 luglio : Dal 4 all’8 luglio torna per la seconda edizione Cine&Comic Fest, maniFestazione dedicata alle connessioni tra cinema e al fumetto che si terrà nuovamente presso il Porto Antico di Genova. Un Festival giovane, ma ricco di eventi, anteprime e ospiti tra cui spicca il nome di Gabriele Salvatores, che racconterà al pubblico l'esperienza crossmediale de Il ragazzo invisibile. A firmare il maniFesto della kermesse diretta da ...

'The Predator' di Shane Black uscirà al cinema il 27 settembre 2018 : The Predator, diretto da Shane Black, è il reboot di Predator uscito nel 1987 e diretto da John McTiernan, nonché quarto film [VIDEO] della famosa saga. Un genere fantastico con tratti horror in cui l'azione pura non manca e che ha appassionato per decenni più generazioni. Può inoltre vantare i crossover Alien vs Predator. Nel cast del film spiccano Boyd Holbrook, Yvonne Strahovski, Olivia Munn, Thomas Jane, Jacob Tremblay, Edward James Olmos, ...

Cine&Comic Fest 2018 : ecco il programma delle anteprime e le modalità per partecipare - Best Movie : Ride è un thriller mozzafiato sugli sport estremi. Italianissimo ma girato in lingua inglese, il film è diretto da Jacopo Rondinelli e scritto, co-prodotto e supervisionato artisticamente da Fabio ...

'Slender Man' di Sylvain White al cinema il 6 settembre 2018 : Arrivera' al cinema alla fine dell'estate Slender Man, la creatura surreale inventata da Eric Knudsen, postata sul web e diventata poi virale. Il personaggio, dopo essere diventato un videogioco, sbarca ora nel mondo sul grande schermo con il film diretto da Sylvain White. Il cast del film è composto da Joey King, Javier Botet, Annalise Basso, Julia Goldani Telles, Kevin Chapman, Michael Relley Burke e Jessica Blank. Il regista francese è ...

Ciné - Giornate di Cinema 2018 - a Riccione dal 2 al 5 luglio : L'industria Cinematografica torna grande protagonista a Riccione, dove dal 2 al 5 luglio 2018 va in scena l'ottava edizione di Ciné - Giornate di Cinema, momento di confronto sul mercato del Cinema italiano che vede i principali distributori presentare i listini della nuova stagione a un pubblico di esercenti, industry e stampa, con anteprime e la partecipazioni di tanti ospiti.

Martin Scorsese a Bologna per Cinema Ritrovato 2018 : Al Cinema però vedevo un mondo completamente diverso da quello che avevo in casa'. Calorosi applausi hanno accompagnato e concluso la cerimonia. Consigliato Il compleanno di Naomi Campbell, l'...

Festa del Cinema di Roma 2018 : in anteprima Notti magiche di Virzì - Best Movie : Infine f ra ottobre e gennaio, presso il Museo dell'Ara Pacis, si terrà una grande esposizione dedicata a uno dei simboli del Cinema italiano nel mondo: Marcello Mastroianni. La mostra, a cura di ...

CinemaDays Luglio 2018 : quali film vedere a 3 euro ed elenco cinema aderenti : Torna l’iniziativa dei cinemaDays dal 9 al 15 Luglio 2018. Vi proponiamo un elenco di film da andare a vedere a soli 3 euro e i cinema aderenti all’iniziativa. Siamo nel periodo estivo, tutti riapriamo gli armadi e riprendiamo i vecchi costumi, qualcuno ci sta ancora bene, qualche altro si è scolorito e quindi va ricomprato, se si esce però, lo si fa alla sola ricerca del fresco. cinemaDays 2018: quali film vedere dal 9 al 15 Luglio? Per ...

