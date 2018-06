Cina | scontro bus-camion | il bilancio sale a 18 morti

Forti piogge in Cina : scontro bus-camion - 10 morti e 10 feriti in Hunan : scontro frontale tra un autobus e un camion ieri sera su un’autostrada coperta di pioggia in Hunan, in Cina: il bilancio è di 10 morti e 10 feriti. Eccesso di velocità, manovre azzardate, veicoli non controllati e stanchezza alla guida sono cause frequenti di gravi incidenti stradali in Cina. L'articolo Forti piogge in Cina: scontro bus-camion, 10 morti e 10 feriti in Hunan sembra essere il primo su Meteo Web.

Dazi - Trump manda in tilt i mercati/ Scontro con la Cina : battuta d'arresto per il pil Usa : Dazi, Trump manda in tilt i mercati: lo Scontro commerciale con la Cina provoca una battuta d'arresto per il Pil degli Stati Uniti, le ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 23:18:00 GMT)

Scontro Usa-Cina - Ft : “Ora Trump vuole limitare gli investimenti di Pechino nelle società Usa” : Nuova clamorosa escalation in arrivo nel braccio di ferro Washington-Pechino. L’amministrazione Trump si prepara a imporre limiti agli investimenti cinesi in società americane attive nei settori identificati da Pechino come priorità nel piano Made in China 2025. Lo sostiene il Financial Times che cita alcune fonti, secondo le quali le restrizioni riguarderanno settori dall’aerospazio alla robotica. La decisione di Donald Trump rischia di ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Pakistan - India e Cina - lo scontro di confini col dito sul bottone : L'India ha in corso da decenni contese territoriali con Cina e Pakistan, spesso sfociate in guerre. Particolarmente preoccupante è che tutti i tre Stati sono potenze nucleari. CARL LARKY(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 06:08:00 GMT)INCONTRO TRUMP-KIM JONG-UN/ Il grande assente è il trattato di pace tra Nord e Sud Corea, int. a F. SisciTERZA GUERRA MONDIALE/ Dall'Ucraina a Taiwan, ecco chi sono i nemici della pace, di C. Larky

Scontro treno-tir - la colonna di mezzi si avviCina al passaggio a livello. Poi l’incidente. Le immagini diffuse dalla polizia : Sono le 23.20 quando il tir si ferma, restando bloccato, al passaggio a livello tra le stazioni di Rodallo e Caluso. È questione di pochi attimi. Il treno regionale Torino-Ivrea gli piomba addosso, scaraventandolo via per decine di metri. Nel video diffuso dalla polizia di Stato si può vedere la dinamica dell’incidente che ha causato la morte di due persone e il ferimento di 23. L'articolo Scontro treno-tir, la colonna di mezzi si avvicina ...