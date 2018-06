Ciclismo | Giochi del Mediterraneo 2018 | doppietta azzurra nella cronometro femminile!

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : SUBITO ITALIA SHOW! Spettacolo Affini nel Ciclismo - canottaggio imperiale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 30 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo Spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’ITALIA vuole SUBITO fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Ciclismo - Giochi del Mediterraneo 2018 : cronometro d’oro! Edoardo Affini detta legge e batte il portoghese Goncalves! : Edoardo Affini sfreccia sulle strade di Tarragona (Spagna) e va a conquistare una straordinaria medaglia d’oro nella cronometro individuale ai Giochi del Mediterraneo 2018. Il 22enne mantovano ha fatto registrare il miglior tempo battendo il portoghese Domingos Goncalves e lo sloveno Izidor Penko. Sfuma invece di un soffio la medaglia per Paolo Baccio, che si deve accontentare del quarto posto. Affini ha realizzato una grandissima prova, ...

Ciclismo - Giochi del Mediterraneo : è bis azzurro a Terragona - oro ed argento a Duranti e Tagliani : Duranti e Tagliani conquistano rispettivamente la medaglia d’oro e d’argento nella gara di apertura del Ciclismo a Tarragona 2018 al termine di una volata combattuta Non potevano iniziare meglio i Giochi del Mediterraneo, in svolgimento a Tarragona, per quanto riguarda il Ciclismo. Jalel Duranti e Filippo Tagliani conquistano rispettivamente la medaglia d’oro e quella d’argento nella prova in linea maschile, che ha aperto le gare ...

Ciclismo - Giochi del Mediterraneo : Longo Borghini e Magnaldi trionfano : Giornata trionfale per il Ciclismo azzurro ai Giochi del Mediterraneo in Spagna. Dopo l’oro e argento degli uomini, nella prova in linea femminile dominio assoluto della campionessa piemontese e bronzo per la portacolori della Bepink Il Ciclismo azzurro completa la sua giornata d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, bissando il successo ottenuto in campo maschile da Duranti. A firmare l’impresa nella prova in linea ...

Ciclismo femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Elisa Longo Borghini fa il vuoto! Oro netto con oltre 3 minuti di vantaggio : Era lei la più titolata della startlist (davvero molto povera), l'Italia era la Nazionale di gran lunga più forte di tutte le altre. Ovviamente le aspettative non sono state tradite: la selezione tricolore domina in lungo e in largo ai Giochi del Mediterraneo. La medaglia d'oro non poteva che andare ad Elisa Longo Borghini: l'atleta della Wiggle-High5, con una buonissima condizione e pronta a partecipare da protagonista al ...

Ciclismo femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : le azzurre ai raggi X. Italia squadra da battere : Ai Giochi del Mediterraneo 2018 l’Italia sarà la squadra da battere nel Ciclismo femminile. I commissari tecnici azzurri hanno infatti deciso di puntare in modo deciso su questo evento, portando una squadra costruita per vincere, con atlete in grado di fare la differenza in più scenari tattici. Andiamo quindi ad analizzare le convocate dell’Italia ai raggi X. Elisa Longo Borghini: sarà la capitana delle azzurre. La 26enne piemontese è ormai ...

Ciclismo - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : Elisa Longo Borghini la stella : Tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo 2018, che scatteranno in quel di Tarragona (Spagna) dal 22 giugno. Il programma del Ciclismo su strada prevede le due prove in linea (uomini e donne) per quanto riguarda il 27 giugno, mentre il 30 giugno si disputeranno le due prove a cronometro. Davide Cassani e la FederCiclismo schierano una nazionale italiana davvero molto competitiva: andiamo a scoprire i convocati dell’Italia ai raggi ...

Ciclismo - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Tutto pronto per i Giochi del Mediterraneo 2018, che scatteranno il prossimo 22 giugno in quel di Tarragona (Spagna). Grande protagonista sarà anche il Ciclismo: l’Italia schiera una nazionale al maschile ricca di giovani, mentre per quanto riguarda le donne ci saranno tutte le stelle a disposizione di Dino Salvoldi. Quattro le gare in Programma: prova in linea e cronometro individuale per entrambi i sessi. Di seguito il calendario ...

Ciclismo – Giochi del Mediterraneo - ecco la lista dei convocati del ct Davide Cassani : Amadori e Salvoldi hanno ufficializzato i nominativi degli azzurri che prenderanno parte alle gare in linea (27 giugno) e a cronometro (30 giugno) sul circuito cittadino di Vila-Seca Scatta l’operazione Giochi del Mediterraneo per il Ciclismo italiano. Alla 17^ edizione della manifestazione, che si svolgerà a Tarragona, in Spagna, il Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione dei CT Marino Amadori e Dino Salvoldi ha ...