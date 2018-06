Cervello | scoperto un circuito del coraggio

Scoperto il “pregiudizio della percezione” : ecco come il Cervello “ansioso” spesso esagera nel valutare i rischi : Una ricerca della Harvard University, della University of Virginia, della Dartmouth University di Hanover e della New York University, pubblicata su “Science”, si è soffermata sul “pregiudizio della percezione“, che può influenzare una vasta gamma di decisioni importanti. Le persone possono essere ingannate dalle proprie percezioni e spesso gli stimoli pericolosi vengono ingigantiti, anche quando sono minimi. Un team di ...

Ricerca : scoperto “il circuito del coraggio” del Cervello - “spegne” le paure immotivate : I Ricercatori del Centro giapponese Riken per lo studio del cervello, guidati da Joshua Johansen, hanno individuato nel cervello il “circuito del coraggio“: è controllato dal neurotrasmettitore dopamina e spegne le paure immotivate, che nascono anche quando non si ha nulla da temere. I risultati sono stati pubblicati sulla “Nature Communications”. Per studiare questo circuito, gli esperti hanno condotto esperimenti su ...

Cervello 'batte' come il cuore / Scoperto un movimento quasi impercettibile che va a tempo con i battiti : Cervello 'batte' come il cuore, Scoperto un movimento quasi impercettibile che va a tempo con i battiti. La scoperta arriva dal New Jersey dallo Stevens Institute of Technology.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:01:00 GMT)