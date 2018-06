huffingtonpost

: Cerca di difendere un cane: 7 punti in fronte al 26enne, turista in Salento - HuffPostItalia : Cerca di difendere un cane: 7 punti in fronte al 26enne, turista in Salento - TheShad90059952 : @lauraboldrini @MassimGiannini @SEENOTRETTUNG @UNHCRItalia @MSF_ITALIA @SaveChildrenIT @OmnibusLa7 @alessandrasard1… - TheShad90059952 : #restiamoumani dicono... Ma sempre a distanza. Chiusi nei loro begli appartamentini in centro. A controllare sul lo… -

(Di sabato 30 giugno 2018) Vede unchiuso in un recinto, sotto il sole, tra le feci: chiama la polizia locale che però non interviene.allora di sensibilizzare il proprietario dell'animale, che gestisce il supermercato poco distante, il quale gli promette di sistemare subito la situazione. Ritorna il giorno successivo e vede però ilnelle stesse condizioni: chiama nuovamente la polizia locale e risponde la stessa operatrice che decide di non fare intervenire nessuno. Allora va a parlare nuovamente con il proprietario dele l'uomo gli lancia addosso delle bottiglie di vetro, colpendolo e procurandogli lesioni in testa, con novedi sutura.È questa la storia, raccontata con un post su Facebook, da Giacinto Damiano, di 26 anni, in vacanza a Nardò. Ilha presentato denuncia alle autorità locali e questa mattina ha ricevuto la telefonata di Enrico ...