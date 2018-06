C’è un’altra storia sull’incendio alla Grenfell Tower

F1 - Horner mette il rinnovo di Ricciardo in standby : C’è un’altra situazione più urgente in casa Red Bull : Il team principal della Red Bull ha sottolineato che bisogna risolvere la questione motore prima di occuparsi del rinnovo di Daniel Ricciardo Il rinnovo di Daniel Ricciardo non è la questione principale in casa Red Bull , ha la sua importanza ma minore rispetto a quella che Horner e soci attribuiscono al motore della prossima stagione. Photo4 / LaPresse Attualmente il team di Milton Keynes resta legato alla Renault, che ha procrastinato la ...

C’è un’altra quindicenne nella classifica dei libri più venduti : Si chiama Elisa Maino e si è fatta conoscere su Musical.ly, dove ha 3,2 milioni di follower: ha scritto un romanzo che si intitola #OPS The post C’è un’altra quindicenne nella classifica dei libri più venduti appeared first on Il Post.

“Oggi sposi”. Ma sotto al manifesto… che roba! Avete presente il classico volantino che annuncia le nozze? In questo caso C’è anche un’altra ‘informazione’ : “Tutta la verità”. Choc tremendo in paese : Ah, il matrimonio. Quel giorno in cui tutto, ma proprio tutto, dovrebbe essere perfetto e invece, destino crudele, non va tutto secondo i piani. Poi, certo, ci sono i casi limite. Quelli in cui non solo non si arriva nemmeno lontanamente alla perfezione, ma si rischia il disastro totale. E badate bene: non stiamo parlando di bomboniere mai arrivate, vestito della sposa strappato o, lavorando di fantasia, catering annullato o prete con ...