Cavani ko | Dio voglia che non sia nulla di serio

Russia 2018 - Cavani infortunato : 'Aspetto le visite - Dio voglia che non sia nulla di serio' : 'Ho sentito una 'pizzicata' al polpaccio sinistro e ho capito subito che non potevo continuare. Ora Dio voglia che non sia nulla di serio'. Così, nel dopopartita di Sochi, Edinson Cavani, match winner ...