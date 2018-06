Casa di riposo lager | anziani rinchiusi e abbandonati

Vittoria - nella Casa di riposo lager anziani abbandonati e chiusi nelle stanze : arrestato il titolare. Le immagini : Una donna si alza dal letto per andare in bagno, cade a terra, ferendosi, ma nessuno se ne accorge. Resta per ore distesa, urlando, finché i vicini sentono le grida e chiamano la polizia. Gli agenti della squadra mobile di Ragusa hanno scoperto una casa di riposo, a Vittoria, in cui le anziane (sei in tutto), venivano abbandonate durante la notte e chiuse a chiave nelle stanze. Il titolare, da quando aveva licenziato un’operatrice, non ...

Scoperta Casa di riposo abusiva nel comasco - due arresti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Russia - anziano abbandonato con un biglietto : “Ci siamo trasferiti - mettetelo in una Casa di riposo” : Russia, anziano abbandonato con un biglietto: “Ci siamo trasferiti, mettetelo in una casa di riposo” L’uomo di circa 70 anni è stato portato in ospedale in stato confusionale Continua a leggere L'articolo Russia, anziano abbandonato con un biglietto: “Ci siamo trasferiti, mettetelo in una casa di riposo” proviene da NewsGo.

Modena - 95enne aggredisce nuora : non vuole tornare alla Casa di riposo/ Prognosi di 30 giorni per la donna : Modena, non vuole tornare alla casa di riposo: 95enne aggredisce nuora. L'uomo ha utilizzato un'arma artigianale, 30 giorni di Prognosi per la donna. (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:40:00 GMT)

Bologna - anziani torturati in una Casa di riposo : 4 misure cautelari : Per la procura "le posizioni di alcuni indagati potrebbero aggravarsi e potrebbe essere ipotizzato il reato di tortura, visti i danni psichici e fisici provocati"

“Se muore un rompic… in meno” : maltrattamenti su anziani in Casa di riposo - 3 arresti : Per i carabinieri di Bologna nella struttura per anziani c'era "terrorismo psicologico" e "disumano cinismo". In particolare il titolare avrebbe somministrato farmaci arbitrariamente agli ospiti per renderli più docili. Coinvolto anche un medico per il quale è stata disposta la misura dell'interdizione dalla professione medica.Continua a leggere

Latina - orrore nella Casa di riposo : anziana chiusa in gabbia - 7 arresti : Latina, orrore nella casa di riposo: anziana chiusa in gabbia, 7 arresti Grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali, i militari del Nas hanno scoperto i maltrattamenti subiti da un’ospite non autosufficiente Continua a leggere L'articolo Latina, orrore nella casa di riposo: anziana chiusa in gabbia, 7 arresti proviene da NewsGo.