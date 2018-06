CAR-T | CHMP parere positivo oggi per Yescarta

meteoweb.eu

(Di sabato 30 giugno 2018) Il Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l’approvazione della prima Car-T per gli adulti affetti da linfoma non-Hodgkin a grandi cellule B (il più diffuso tumore del sangue) che sono stati già sottoposti ad almeno due trattamenti chemioterapici senza alcun beneficio. Le cellule T riconoscono e attaccano le cellule tumorali e hanno il potenziale per indurre una risposta completa (non rilevabile cancro) in una proporzione di pazienti con forme aggressive di linfoma non-Hodgkin (NHL). Axicabtagene ciloleucel ha ottenuto lo status PRIME dall’EMA a maggio 2016. Ildelè stato adottato a seguito del riesame da parte delle autorità di regolamentazione dell’Unione europea (UE), tra cui il comitato per le terapie avanzate e il. La raccomandazione verrà ora esaminata dal Commissione europea (CE), che ha l ...