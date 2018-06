Capelli | 10 cose per evitare l’effetto «infeltrito»

vanityfair

: RT @ChrisElMuss: Bonucci che si ossigena i capelli e gasato posta corsette pre ritiro. Romagnoli che felice come un bimbo rinnova. Giuffred… - digimaw : RT @ChrisElMuss: Bonucci che si ossigena i capelli e gasato posta corsette pre ritiro. Romagnoli che felice come un bimbo rinnova. Giuffred… - Giudontsurf : RT @orporick: Studiando l'universo io non cercavo l'ordine preciso delle cose, cercavo lo sguardo di Leonard Cohen durante il concerto all'… - lizziescrown : @northkhaleesi i ragazzi con i capelli ricci mi provocano COSE (tom e ni esempi lampanti) -

(Di sabato 30 giugno 2018) Siamo bombardati di raccomandazioni che ci ricordano di applicare il filtro solare sulla pelle, gesto che ormai è diventato quasi un automatismo facendoci dimenticare l’abbronzatura forte e selvaggia degli anni Ottanta. Spesso, però, non riserviamo la stessa cura ai, che in realtà in estate danno il meglio di sé tra schiariture naturali, onde effetto spiaggia, texture morbide e volumi maxi. Insomma, quel tocco in più per portare il fattore beauty estivo a un secondo livello. LEGGI ANCHETutte le sfumature del bronde, che torna per l'estate 2018 Per non dover tornare a casa e fare il classico taglio drastico per eliminare tutto l’effetto «» dalle lunghezze, non dovete mettervi al sole con la carta di alluminio in testa come era stata immortalata Irina Shayk, ma ci sono 10 regole d’oro da seguire: 1. Non decolare iprima delle vacanze: lasciate ...