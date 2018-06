Canoa slalom | Coppa del Mondo Cracovia 2018 | Stefanie Horn terza nel K1! Colazingari

Canoa slalom - Coppa del Mondo Cracovia 2018 : in semifinale Giovanni De Gennaro e Chiara Sabattini : Nel pomeriggio si sono disputate a Cracovia, nel corso della seconda tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom, le eliminatorie della canadese femminile e del kayak maschile: sono passati alle semifinali Chiara Sabattini e Giovanni De Gennaro, mentre sono finiti fuori Christian De Dionigi e Marco Vianello. Nella canadese femminile Chiara Sabattini ha strappato un posto in semifinale arpionando il nono e penultimo crono utile nella seconda run in ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia vuole rifarsi. Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro pronti a tornare protagonisti : La Coppa del Mondo di Canoa slalom fa tappa a Cracovia (Polonia) per il secondo appuntamento della stagione. Un fine settimana di gare che vedrà di nuovo protagonisti i migliori canoisti del circuito, con l’Italia che, dopo un avvio deludente, proverà a rifarsi e tornare competitiva. Andiamo quindi a scoprire le ambizioni degli azzurri per questa tappa. A Liptovsky Mikulas l’unica azzurra ad approdare in finale è stata Stefanie Horn, che ha ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Liptovsky Mikulas 2018 : l’Italia non si sblocca - solo una finale con Stefanie Horn : Dopo gli Europei, anche la prima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom non sorride ai colori azzurri: la pattuglia italiana ha raccolto soltanto una finale, con Stefanie Horn nel K1 femminile, artigliata dall’azzurra con il decimo posto in semifinale. Per il resto azzurri tutti fuori tra eliminatorie e semifinali. L’azzurra ha poi chiuso al sesto posto, ma non è mai stata totalmente brillante, avendo arpionato la semifinale ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Liptovsky Mikulas 2018 : eliminati in semifinale Giovanni De Gennaro e Marcello Beda : Si conclude senza acuti azzurri la prima tappa della Coppa del Mondo di Canoa slalom, terminata oggi a Liptovsky Mikulas: in Slovacchia nel K1 maschile fuori in semifinale Giovanni De Gennaro e Marcello Beda, mentre non erano rimaste azzurre in gara nel C1 femminile. Nel K1 maschile fuori nelle semifinali Giovanni De Gennaro e Marcello Beda: il primo salta una porta e chiude 39°, mentre il secondo, seppur con due sole penalità, arriva 22°. In ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Liptovsky Mikulas 2018 : Stefanie Horn chiude sesta nel K1 femminile : Arrivano un piazzamento ed un’eliminazione in semifinale per l’Italia nella prime finali della prima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom: a Liptovsky Mikulas Stefanie Horn, dopo aver chiuso proprio al decimo posto le semifinali, ha chiuso sesta, mentre Raffaello Ivaldi ha terminato al 27° posto. Nel K1 femminile ha vinto l’australiana Jessica Fox in 101″20, davanti all’austriaca Corinna Kuhnle a 1″58, ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Liptovsky Mikulas 2018 : in semifinale anche Giovanni De Gennaro e Marcello Beda : Dopo le prime eliminatorie del mattino, si completano nel pomeriggio le gare della prima giornata della prima tappa della Coppa del Mondo di Canoa slalom, scattate oggi a Liptovsky Mikulas: in Slovacchia nel K1 maschile centrano la semifinale Giovanni De Gennaro e Marcello Beda, mentre va fuori Christian De Dionigi. Eliminate anche Elena Borghi e Chiara Sabattini nel C1 femminile. Nel K1 maschile avanzano alle semifinali Giovanni De Gennaro, che ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Liptovsky Mikulas 2018 : avanti solo Raffaello Ivaldi e Stefanie Horn : Avvio in chiaroscuro per l’Italia in Coppa del Mondo di Canoa slalom: nella prima tappa, scattata questa mattina a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, sono andate in scena le eliminatorie nella canadese maschile e nel kayak femminile. avanti, tra gli azzurri, solo Raffaello Ivaldi e Stefanie Horn. Doppia beffa per Stefano Cipressi, più indietro Roberto Colazingari ed Eleonora Lucato. Nel C1 maschile Raffaello Ivaldi ha centrato la semifinale ...

Canoa slalom - Europei Praga 2018 : Giovanni De Gennaro unico azzurro in top 10 - tutti gli altri indietro : Vanno in archivio senza acuti per l’Italia gli Europei di Canoa slalom: c’erano grandi attese, anche di podio, in alcune specialità, mentre per altre c’era solo da ottenere il miglior risultato possibile. Purtroppo l’unico azzurro ad entrare in finale è stato Giovanni De Gennaro nel K1 maschile, ed anche nelle prove a squadre gli azzurri sono finiti sempre nelle retrovie. Partiamo proprio da Giovanni De Gennaro nel K1 ...

Canoa slalom - Europei Praga 2018 : anche le ultime prove a squadre avare di soddisfazioni per gli azzurri : Niente da fare per i colori azzurri anche nelle ultime gare a squadre degli Europei di Canoa slalom di Praga, in Repubblica Ceca: l’Italia chiude al decimo posto sia nella finale del K1 femminile, vinta dalla Germania, sia in quella del C1 maschile, che ha visto il successo della Francia. Nel K1 femminile Italia (Horn-Borghi-Sabattini) al decimo posto (su 12 contendenti) in 147.06 (4 penalità) nella gara vinta dalla Germania ...

Canoa slalom - Europei 2018 : nel C1 maschile doppietta britannica - nel K1 donne in trionfo Ricarda Funk : Disputate senza sussulti patriottici le ultime finali individuali degli Europei di Canoa slalom, in corso a Praga, in Repubblica Ceca: gli ultimi due titoli premiano la tedesca Ricarda Funk, nel K1 femminile, ed il britannico Ryan Westley, nel C1 maschile. Nel pomeriggio le ultime prove a squadre, nelle stesse specialità. Nel K1 femminile la nuova campionessa d’Europa è la tedesca Ricarda Funk, che chiude in 100.96 e precede la campionessa ...

Canoa slalom - Europei Praga 2018 : Stefanie Horn - Stefano Cipressi e Roberto Colazingari si fermano in semifinale : Grande delusione per l’Italia nell’ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Canoa slalom, in corso di svolgimento a Praga (Repubblica Ceca). Nella sessione mattutina tutti e tre gli azzurri impegnati in semifinale sono stati eliminati e quindi sfumano per loro i sogni di una medaglia. Partiamo dal K1 femminile dove Stefanie Horn non potrà difendere l’argento conquistato lo scorso anno ed esce di scena in semifinale con una prova sottotono. ...

LIVE Canoa slalom - Europei 2018 in DIRETTA : Stefanie Horn a caccia di una medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata degli Europei 2018 di Canoa slalom, in corso di svolgimento a Praga (Repubblica Ceca). Dopo le prime finali di ieri, oggi si assegneranno gli ultimi titoli. Nelle semifinali troveremo tre azzurri, Stefanie Horn nel K1 femminile e Stefano Cipressi e Roberto Colazingari nel C1 maschile, i quali dovranno innanzitutto centrare il pass per la finale, per poi poter sognare in ...

Canoa slalom - Europei Praga 2018 : i risultati delle gare a squadre. Italia all’11° posto nel K1 maschile : Si sono disputate nel pomeriggio le prime finali a squadre degli Europei di Canoa slalom, in corso di svolgimento a Praga, in Repubblica Ceca: l’Italia era presente soltanto nel K1 maschile, dove ha raccolto l’11° posto, mentre non era in gara nel C2 maschile e nel C1 femminile. Nel K1 maschile oro ai padroni di casa della Repubblica Ceca, che fanno percorso netto in 101.79. Piazza d’onore per la Polonia, che compie percorso ...

Canoa slalom - Europei Praga 2018 : Giovanni De Gennaro chiude al nono posto nel K1 - oro per lo sloveno Peter Kauzer : Sfumano sul più bello i sogni di gloria di Giovanni De Gennaro agli Europei 2018 di Canoa slalom, in corso di svolgimento a Praga (Repubblica Ceca). Il 25enne azzurro ha chiuso la finale del K1 al nono posto con il tempo di 94.96 e un distacco dalla vetta di 3.94 secondi. L’atleta bresciano aveva fatto sperare in una medaglia dopo l’ottima prestazione in semifinale, in cui aveva ottenuto la quarta posizione. Nella run decisiva De Gennaro non è ...