Campionato Italiano di Vela d’Altura – Trofeo DHL | l’imbarcazione Extrema del CVR sul

BPER Banca Beach Volley Tour 2018. Tre dei quattro vincitori di tappa del Campionato Italiano di Bibione in gara da domani a Ostia : E’ una tappa grandi firme la seconda del circuito BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma domani e domenica sulla sabbia dello stabilimento La Spiaggia di Ostia Lido, a Roma, che si preannuncia spettacolare e divertente. I numeri prima di tutto perché al via ci saranno ben 31 coppie nel torneo maschile e 24 in quello femminile per quella che può essere considerata a tutti gli effetti una festa del Beach Volley con l’organizzazione ...

A Cinecittà World il Campionato Italiano di fuochi d'artificio : Alle 22.30 i due spettacoli. A contendersi il titolo: Luigi Di Matteo Fireworks Event , Napoli, , Raffaele Pyrotech , Roma, , Chiarappa Italian Fireworks Team , Foggia, Vaccalluzzo in arte "Zio Piro" ...

Ciclismo – Il Campionato Italiano in diretta : tutti i dettagli : Il tricolore professionisti di Ciclismo in diretta con PMG Sport. Il Campionato Italiano Assoluto Professionisti in TV e sul web Sarà ancora PMG SPORT società specializzata nella produzione e distribuzione globale di contenuti multimediali, a seguire passo per passo, IN diretta, il Campionato Italiano Assoluto Professionisti che prenderà il via sabato 30 giugno dalle Terme di Boario. Un’altra prima volta per PMG SPORT, già titolare dei ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia sfida l’Olanda - i tulipani ai raggi X. Yannick Franke scomoda conoscenza del Campionato italiano : Dopo la sconfitta contro la Croazia, l’ItalBasket vuole chiudere la prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 da vincente nel match contro l’Olanda (domenica 1° luglio, ore 18.00). Un successo in più infatti avrebbe un certo peso nel turno successivo, dato che nel prossimo raggruppamento le nazionali partono con i punti ottenuti nel primo girone a quattro squadre. I Paesi Bassi dopo il largo successo contro la Romania si ...

Campionato Italiano Motorally - numerose vittorie conquistate dai Talenti Azzurri FMI a Pecorara : A Pecorara vittorie di classe per Leonardo Tonelli , Under 23 e tra le 600cc, , Raul Budellini , AX-125, , Maikol Reboldi , A50-2T, e di Raffaella Fiamma Cabini nella Femminile Prosegue con successo ...

Motocross - Finali del Campionato Italiano Junior classe 125cc : Guadagnini dominatore a Ponte a Egola : Mattia Guadagnini imprendibile nella prima tappa delle Finali del Campionato Italiano Motocross Junior 2018 classe 125cc Il Crossodromo Santa Barbara di Ponte a Egola (PI) ha ospitato nel fine settmana del 23-24 giugno il primo di tre round delle Finali del Campionato Italiano Motocross Junior 2018 con i cinque Talenti Azzurri FMI in evidenza. Reduce dai successi nell’EMX125, Mattia Guadagnini ha monopolizzato la scena nella 125cc ...

La tecnologia 4WD ALLGRIP Suzuki eccelle nella Coppa del Mondo Cross Country ed al Campionato Italiano Cross Country : All”Italian Baja, sesta prova del “mondiale” Cross Country, i Grand Vitara 3.6 V6 T1 sfoggiano prestazioni da protagonisti della Top Ten assoluta Pronosticare una vittoria non è mai facile, anche se si è competitivi, preparati, motivati e si fa parte di un team formidabile. A volte la fortuna ti volta le spalle per riservare sorprese inattese. Ma è proprio la sinergia e la competitività di tutti di tutti gli elementi di una ...

Ciclismo – Campionato Italiano femminile su strada : il Gran Premio Residenze Reali a Marta Cavalli : Gran Premio Residenze Reali: un trionfo di sport e pubblico. Marta Cavalli si laurea campionessa d’Italia Un successo di pubblico e partecipanti la 56esima edizione del Campionato italiano di Ciclismo su strada femminile, ?Gran Premio Residenze Reali?. Nella splendida cornice delle regge sabaude le gare Juniores ed Elite non hanno deluso le aspettative e hanno regalato agli appassionati e agli addetti ai lavori una giornata di Grande ...

Coppa del Mondo FIA Cross Country e Campionato Italiano Cross Country : JAKUB PRZYGONSKI E TOM COLSOUL, MINI JOHN WORKS RALLY, VINCONO LA 25ITALIAN BAJA. ANDREA ALFANO, SUZUKI GRAND VITARA, PRIMO DEI PARTECIPANTI AL TRICOLORE Il polacco con la Mini, ha preceduto le due ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Bibione. Paolo Ingrosso torna a ruggire con Bonifazi! La prima volta di Colombi/Breidenbach : Due prime volte, anche se per motivi diversi, salutano i vincitori dei tornei maschile e femminile della seconda tappa del Campionato Italiano di Beach volley sulla sabbia di Bibione. Tra gli uomini Paolo Ingrosso, dopo la finale persa due settimane fa a San Cataldo in coppia con il fratello Matteo, torna a ruggire (ultima vittoria un anno fa a Palermo con Martino), conquistando il successo con Carlo Bonifazi, alla prima vittoria individuale nel ...

Beach Volley Campionato Italiano - a Bibione trionfano Colombi-Breidenbach e Bonifazi-Ingrosso : A Bibione è terminata la seconda tappa con il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley maschile e femminile con le vittorie di Colombi-Breidenbach e Bonifazi-Ingrosso Si è chiusa in grande stile, con due finali emozionanti fino all’ultimo punto, la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley maschile e femminile: il circuito organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo ha regalato spettacolo per tre giorni sulla sabbia ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Bibione. Semifinali : Colombi/Breidenbach per respingere l’assalto sloveno. Abbiati/Andreatta - il ritorno : Una sola coppia è riuscita a centrare il bis in finale a Bibione, nella seconda tappa del Campionato Italiano di Beach volley. Si tratta, in campo femminile, di Elena Colombi e Sara Breidenbach che si confermano in grandissima forma in questa prima porzione di stagione, conquistando l’atto conclusivo anche di Bibione, dopo San Cataldo. Le italiane se la vedranno con le slovene Lovsin/Kotnik (che hanno usufruito di una wild card), coppia di ...

Beach Volley - Campionato Italiano Assoluto - Bibione. Cecchin/Dal Molin e Colombi/Breidenbach centrano nuovamente le semifinali! : Terminata anche la seconda giornata di gare della tappa del Campionato Italiano Assoluto di Bibione,che oggi ha accolto i Beachers con un clima decisamente più favorevole rispetto a ieri. Si sono svolte le gare che hanno decretato i primi semifinalisti, sia nel femminile che nel maschile. Nel maschile, percorso netto per Di Francesco/Vanni, i primi semifinalisti, che sconfiggono prima Casellato/Canegallo e Ficosecco/Giumelli, poi stupiscono e ...