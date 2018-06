Cammina su una fune sospesa nel vuoto | precipita e muore a 28 anni

Cammina su una fune - precipita e muore : Incidente mortale ieri intorno alle 19 sul Corno d'Aquilio, nel Veronese. Un giovane stava Camminando in equilibrio su una fune tesa tra due cime nei pressi del sentiero di Cima Borghetto quando è ...

Cammina su una fune - precipita e muore : Verona, 29 giu. , AdnKronos, - Incidente mortale ieri intorno alle 19 sul Corno d'Aquilio, nel Veronese. Un giovane stava Camminando in equilibrio su una fune tesa tra due cime nei pressi del sentiero ...

Dramma sui Monti Lessini : Cammina su una fune sospesa nel vuoto - precipita e muore : Un uomo è morto sulle montagne al confine tra Verona e Trento facendo “slackline”, pratica sportiva che prevede il passaggio da una montagna all'altra su corde sospese nel vuoto. L'incidente è avvenuto a 1.399 metri di quota. Per cause da chiarire il dispositivo di sicurezza si è sganciato e l'uomo si è schiantato al suolo.Continua a leggere

Camminava con un lanciafiamme - arrestato : voleva animare una festa privata : voleva animare una festa con un lanciafiamme, ma è stato arrestato dai carabinieri. Sabato sera i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia sono intervenuti nella nuova Marina di Olbia...

Camminare insieme è amore per il mondo - non una strategia per contare di più : La divisione, lo aveva già detto anche incontrando a Istanbul il patriarca Bartolomeo, è uno 'scandalo' per il mondo. 'Il Signore ci chiede unità; il mondo, dilaniato da troppe divisioni che ...

Non servono 10mila passi al giorno : basta una Camminata veloce di 10 minuti - lo dice la scienza - greenMe : Fare una camminata veloce di 10 minuti al giorno può aiutare a ridurre il rischio di diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro. Non bisogna per forza correre o imporsi ...

È morto Alan Bean - il quarto uomo a Camminare sulla luna : aveva 86 anni : È morto Alan Bean, il quarto uomo a camminare sulla luna: aveva 86 anni. Era nato a Wheeler, in Texas, ed era entrato nella marina militare dopo una laurea in ingegneria. La sua camminata nello spazio avvenne il 19 novembre The post È morto Alan Bean, il quarto uomo a camminare sulla luna: aveva 86 anni appeared first on Il Post.

Investe una bambina di 4 anni che Cammina con la mamma e scappa : identificato e denunciato : Investe una bambina di 4 anni e poi scappa ma viene identificato e denunciato. Il pirata della strada è un quarantunenne di Porcia . A volante di un'auto, l'uomo stava percorrendo via Cappuccini a ...

“Amore - sento qualcosa che mi Cammina nel cervello” : va a dormire col marito ma si sveglia infastidita nel cuore della notte. Sintomi strani - sensazioni spiacevolissime. Una volta dal medico - la scoperta horror (davvero disgustosa). Nessuno vorrebbe mai trovarsi in una situazione del genere : Se siete tra quelli che si reputano particolarmente sfortunati e rimangono puntualmente vittime di disgustosi quanto imbarazzanti infortuni, sappiate che forse la protagonista di questa vicenda supererà di slancio i vostri record personali. Lei, la donna al centro della bizzarra storia raccontata dal Daily Star, era infatti sdraiata sotto le coperte, abbracciata al marito, come ogni sera. All’improvviso però Katie Holley, originaria ...