Calendario Mondiali 2018 Ottavi di finale | gli orari tv delle partite in programma oggi

Calendario Mondiali 2018 : il tabellone dagli ottavi alla finale. Date - programma - orari e tv : Si è definito il tabellone della fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2018 di calcio. La conclusione dei vari gironi ha definito le 16 squadre che continueranno la loro avventura nella rassegna iridata e che potranno così continuare a inseguire il sogno di alzare la Coppa sotto il cielo di Mosca, capitale russa dove si disputerà la Finale il prossimo 15 luglio. Si incomincia dunque con gli ottavi di finale dove le otto vincitrici dei gruppi ...

Calendario Mondiali 2018 : risultati e classifiche delle partite. Belgio in vetta al gruppo G : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

