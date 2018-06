Calciomercato | Trezeguet è del Parma | i dettagli dell’affare

sportfair

: #Calciomercato | #Parma molto attivo, da Biabiany a Trezeguet: il punto - DiMarzio : #Calciomercato | #Parma molto attivo, da Biabiany a Trezeguet: il punto - ozanoktaymustaf : RT @cmdotcom: #Inter e #Parma, ecco #Trezeguet: 'Arrivo a #Milano, poi un anno in gialloblù' - muhammedmazhar_ : RT @cmdotcom: #Inter e #Parma, ecco #Trezeguet: 'Arrivo a #Milano, poi un anno in gialloblù' -

(Di sabato 30 giugno 2018)giocherà anella prossima stagione, dopo essersi messo in luce con la casacca dell’Egitto ai Mondiali russi “Probabilmente arriverò a Milano per poi andare a. Sarà un prestito per una stagione”.annuncia il proprio arrivo al. Mahmoud Ibrahim Hassab, ha scelto un nome d’arte molto importante, quello del centravanti francese ex Juventus. In realtà però si tratta di un calciatore ben diverso, un esterno offensivo agile e pungente, al quale piace partire dalla fascia sinistra.parlando alla “rosea”, ha svelato il suo approdo al, in collaborazione con l’Inter che avrà i diritti sul calciatore, spedendolo in prestito per una stagione.L'articoloè del: idell’affare SPORTFAIR.