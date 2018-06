Calciomercato Reggina | ufficiale | Ciavattini dalla Roma

Calciomercato Reggina - chiusa una trattativa per la difesa : Calciomercato Reggina – La Reggina al lavoro per la prossima stagione di Serie C, la situazione in casa amaranto non è delle migliori, l’ennesima rivoluzione sul mercato può complicare i piani al club calabrese, il tecnico Cevoli dovrà cercare di trovare l’amalgama nel minor tempo possibile. Nel frattempo mossa per la difesa, è fatta per Stefano Ciavattini, difensore classe 1998 della primavera della Roma, trasferimento a ...

Calciomercato Rimini - preso l'ex Reggina Ferrani : Rimini - Nuovo arrivo per il Rimini : il club ha infatti annunciato di essersi aggiudicato il difensore classe 1987 Manuel Ferrani , che nell'ultima stagione si è diviso tra Fano e Reggina. Questo il ...

Calciomercato Reggina : ecco l’attaccante - fatta anche per un ritorno in difesa : Calciomercato Reggina – Dopo la presentazione del nuovo allenatore Roberto Cevoli come riportato anche nel dettaglio da StrettoWeb, la dirigenza adesso può tuffarsi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa e disputare una stagione tranquilla con l’intenzione di poter lottare per i playoff. Nelle ultime ore importanti mosse, in attesa di chiudere la trattativa per Ferdinando Sforzini, è stato chiuso un altro innesto per ...

Calciomercato Reggina - scatto per l’attaccante : Cevoli gongola : Calciomercato Reggina – La Reggina ha chiuso alcune operazioni in entrata, è arrivato il portiere Alessandro Confente di proprietà del Chievo, il difensore Navas, i centrocampisti Salandria e Franchini, ques’ultimo dal Sassuolo e l’attaccante Zecca sempre dal club neroverde mentre è ai dettagli anche il ritorno di Zibert. Dopo aver ufficializzato l’arrivo del tecnico Roberto Cevoli, importante mosse per l’attacco, ...

Calciomercato Reggina - non solo Salandria : altro ritorno per il centrocampo : Calciomercato Reggina – La Reggina continua a muoversi in vista della prossima stagione, confronto con il tecnico Cevoli per costruire una squadra all’altezza del campionato di Serie C. Ufficializzato il ritorno del centrocampista Salandria, ai dettagli un’altra trattativa sempre per la mediana, stiamo parlando di Urban Žibert, già protagonista con la maglia amaranto, dovrebbe arrivare a parametro zero. Zibert viene ricordato ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina - si complica una trattativa per l’attacco : Calciomercato Reggina – La Reggina si muove per la prossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla, la dirigenza si muove per rinforzare la squadra per il tecnico Roberto Cevoli. Nelle ultime ore ufficializzato l’arrivo del centrocampista Salandria, un reparto che però ha bisogno di innesti importanti è sicuramente l’attacco dopo l’addio di Bianchimano. Il nome in cima alla lista è sempre ...

Calciomercato Reggina - chiusa una doppia trattativa nelle ultime ore : Calciomercato Reggina – La Reggina al lavoro per programmare la prossima stagione, l’obiettivo minimo è quello di disputare una stagione tranquilla, il sogno affacciarsi in zona playoff. Nel frattempo la dirigenza amaranto ha chiuso una doppia trattativa in entrata, accordo con Salandria, si tratta di un ritorno, il centrocampista pronto a firmare un biennale. Nel frattempo ai dettagli una trattativa per la porta, si tratta Kristaps ...

Calciomercato Reggina - chiusa un’altra trattativa in entrata : Calciomercato Reggina – La Reggina dopo aver raggiunto la salvezza con qualche problema di troppo si prepara per la prossima stagione, la prima decisione è stata quella di affidare la panchina a Roberto Cevoli. Sul fronte Calciomercato sfuma Rolando Bianchi, vicino il centrocampista Salandria mentre è stata chiuso la trattativa con il Sassuolo per Franchini. Nelle ultime ore altro innesto, si tratta di Gaetano Navas, classe 1997 che ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina - accordo con il Sassuolo per il centrocampo [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Reggina – La Reggina non sta a guardare ed in attesa di poter ufficializzare l’arrivo di Roberto Cevoli in panchina si muove sul Calciomercato con l’intenzione di rinforzare la rosa. Per l’attacco sfuma Rolando Bianchi, l’alternativa porta a Baclet ma la rete nell’ultimo match dei playoff di Serie C con la maglia del Cosenza ha complicato un pò i piani in casa amaranto. Nel frattempo il direttore ...

Calciomercato Reggina - Rolando Bianchi dice no : Taibi ha già individuato l’alternativa : Calciomercato Reggina – Ultimo incontro tra la Reggina e Rolando Bianchi, il club amaranto ha messo sul piatto un’offerta all’ex centravanti del Torino, è arrivata la risposta definitiva del calciatore, no definitivo alla Reggina, era stato garantito anche un futuro da dirigente ma Bianchi ha deciso di non voler affrontare il campionato di Serie C, mancavano le motivazioni nonostante una piazza importante come quella di Reggio ...

Calciomercato Reggina - chiusa la trattativa per l’esterno destro della prossima stagione : Calciomercato Reggina – La Reggina è al lavoro per preparare la prossima stagione, definito l’arrivo del prossimo allenatore, si tratta di Roberto Cevoli, tutte definito, l’ufficialità prevista per i primi giorni di giugno, dopo la rescissione del contratto con il Renate. Sul fronte calciatori avviate le trattative con Rolando Bianchi e con il centrocampista Salandria, nelle ultime ore è stata chiusa una trattativa per quanto ...

Calciomercato Reggina - Taibi pensa all’attacco : altro nome dopo Bianchi : Calciomercato Reggina – La Reggina è al lavoro per programmare al meglio la prossima stagione, nelle giornata di oggi dovrebbe arrivare la risoluzione di Cevoli con il Renate per poi legarsi al club amaranto. Taibi è attivissimo sul fronte mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, in particolar modo possono considerarsi ai dettagli le trattative per gli arrivi dell’attaccante Rolando Bianchi e del centrocampista Salandria. ...

Calciomercato Reggina - non solo Bianchi : si profila un altro ritorno : Calciomercato Reggina – La Reggina dopo aver comunicato l’addio con il tecnico Agenore Maurizi si prepara ad annunciare il nuovo allenatore, si tratta di Roberto Cevoli, accordo totale raggiunto, annuncio previsto entro i prossimi giorni. Nel frattempo si pensa anche al Calciomercato, in particolar modo nella ultime ore contatto con l’attaccante Rolando Bianchi, il calciatore ha dato la disponibilità al trasferimento, ...

Calciomercato Reggina - ecco l’esito dell’incontro con Rolando Bianchi : Calciomercato Reggina – Prime manovre in casa Reggina in vista della prossima stagione. Il club amaranto ha deciso l’allenatore, si tratta di Roberto Cevoli, l’ufficialità è prevista nella prossima settimana. Come si avvicina sempre di più un ritorno in attacco, nuovo incontro con Rolando Bianchi che ha avuto esito positivo, l’accordo ormai è ad un passo. La Reggina ha deciso dunque di affidarsi ad un attaccante ...