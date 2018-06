Calciomercato Parma | ufficiale l' acquisto di Stulac | contratto di cinque anni

Calciomercato Parma - ufficiale : rinnovo fino al 2020 per D'Aversa : Parma - Il Parma ha ufficializzato il rinnovo del contratto con il tecnico Roberto D'Aversa , che si è legato al club crociato fino al 2020. L'annuncio dell'ad Luca Carra : "Siamo felicissimi di ...

Calciomercato Parma - ora Trezeguet e Sepe : Parma - Parma scatenato: sistemate le ultime formalità per il prestito di Dimarco , ieri è stata la giornata per definire il ritorno di Biabiany , in gialloblù nel 2009-2010 e poi dal 2011 al 2015, . ...

Calciomercato - Trezeguet è del Parma : i dettagli dell’affare : Trezeguet giocherà a Parma nella prossima stagione, dopo essersi messo in luce con la casacca dell’Egitto ai Mondiali russi “Probabilmente arriverò a Milano per poi andare a Parma. Sarà un prestito per una stagione”. Trezeguet annuncia il proprio arrivo al Parma. Mahmoud Ibrahim Hassab, ha scelto un nome d’arte molto importante, quello del centravanti francese ex Juventus. In realtà però si tratta di un calciatore ...

Calciomercato Sampdoria-Parma - le ultime sul fronte portiere e non solo : Calciomercato Sampdoria-Parma, trattative caldissime nelle ultime ore, in casa ducale tiene banco il rischio retrocessione ma il club si muove intensamente sul mercato, chiusa la trattativa per il centrocampista Stulac. La Sampdoria sta per scegliere il portiere per la prossima stagione, incontro con Sportiello dell’Atalanta ma nelle ultime ore mossa a sorpresa, si tratta di Jandrei della Chapecoense mentre il Parma prova a chiudere ...

Calciomercato Parma - sorpasso per Stulac del Venezia : Parma - Tiene, ovviamente, banco il "caso sms" in casa Parma , ma si procede ugualmente sul mercato. Si lavora ai primi obiettivi: il primo acquisto dell'estate del Parma potrebbe così diventare il ...

News Sportive 20/06/2018 – Le ultime dal Calciomercato - il caso Parma e la situazione Kawhi Leonard : le notizie di oggi [GALLERY] : Le ultime News di calciomercato, il caso Parma, la situazione Kawhi Leonard in casa Spurs e tanto altro: le notizie Sportive di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali notizie Sportive ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Juve ed Inter - scatti di Parma - Samp e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Sono ore caldissime in casa Parma, ansia dopo i deferimenti in relazione all’ultima gara del campionato di Serie B contro lo Spezia e riguardanti i messaggi inviati dai calciatori del Parma agli avversari, il club rischia anche la retrocessione. Nel frattempo il club si muove sul mercato, nelle ultime scatto per il centrocampo. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore sul ...

Calciomercato Parma - per la porta si vira su Scuffet : Parma - Viste le difficoltà per arrivare a Emiliano Viviano , il Parma cerca altri portieri. L'estremo difensore sembra destinato allo Sporting Lisbona dopo che sulla panchina portoghese è arrivato ...

Calciomercato Parma - che scatto per Stulac : sorpassate Bologna - Atalanta e Genoa : Il Parma ha accelerato per Leo Stulac, centrocampista classe ’94 seguito anche da Genoa, Bologna e Atalanta Il Parma fa sul serio per Leo Stulac, uno dei talenti messi in mostra dal campionato di serie B dello scorso anno. Il club emiliano ha accelerato per il centrocampista del Venezia, superando la concorrenza e compiendo passi importanti per chiudere la trattativa. Sulle tracce del classe ’94 ci sono anche il Bologna di Inzaghi, ...

Calciomercato Parma - scatto per il centrocampo : Genoa e Bologna verso la beffa : Calciomercato Parma – Sono ore caldissime in casa Parma, ansia per i deferimenti in arrivo in relazione all’ultima gara del campionato di Serie B contro lo Spezia e riguardanti i messaggi inviati dai calciatori del Parma agli avversari, il club rischia anche la retrocessione. Nel frattempo il club si muove sul mercato, nelle ultime scatto per il centrocampo. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore sul centrocampista ...

Parma - il caos-sms avrà risvolti di Calciomercato : Viviano sta scappando… : Parma nel caos dopo la nota vicenda della gara che è valsa la promozione contro lo Spezia, il calciomercato potrebbe risentirne Il Parma è alle prese con la ben nota questione legata agli sms sospetti di Calaiò e Ceravolo ai calciatori dello Spezia. L’incertezza in merito alle sanzioni contro il club, sta portando una certa instabilità anche sul mercato, con alcuni colpi che rischiano di saltare clamorosamente. In primis stiamo parlando ...

Calciomercato Parma - il sogno per il centrocampo : importante mossa nelle ultime ore : Calciomercato Parma – Il Parma è attivissimo nelle ultime ore di Calciomercato, praticamente definite le trattative con la Sampdoria per Viviano e Silvestre, si pensa pure a Sala mentre per Quagliarella previsti nuovi aggiornamenti nei prossimi giorni, la trattativa è ancora in piedi e l’obiettivo è convincere i blucerchiati alla cessione. Il club si muove anche per il centrocampo, importante mossa nelle ultime ore, il sogno è Zajc ...

Calciomercato Parma - fatta per Viviano. Quagliarella dice sì : Parma - Il Parma è pronto ai rinforzi da Serie A. Il sogno è Fabio Quagliarella , che poi non è nemmeno troppo un sogno: il club gialloblù ci crede perché avrebbe strappato il sì del giocatore. E' il ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli - Juve e Milan scatenate - sprint di Parma - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione, in arrivo nuovi super colpi per il tecnico Carlo Ancelotti.Importanti annunci da parte del presidente De Laurentiis, ecco l’intervista al Corriere dello Sport: “Due portieri, un esterno basso che sappia difendere, se vanno via Jorghinho e Hamsik anche due centrocampisti. Abbiamo già preso Verdi: vedrete, da noi Simone sarà più ...