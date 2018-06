Calciomercato Inter | ufficiale | Nagatomo al Galatasaray

Calciomercato Inter - Nagatomo a titolo definitivo al Galatasaray : MILANO - Yuto Nagatomo passa a titolo definitivo al Galatasaray . Lo ha annunciato l' Inter tramite il seguente comunicato: "FC Internazionale Milano annuncia di aver trovato un accordo con il ...

Calciomercato Inter - Nagatomo ceduto al Galatasaray [CIFRE e DETTAGLI] : Yuto Nagatomo è ufficialmente un giocatore del Galatasaray. ”FC Internazionale Milano – si legge sul sito del club – annuncia di aver trovato un accordo con il Galatasaray per il trasferimento a titolo definitivo di Yuto Nagatomo”. L’Inter fa ”i migliori auguri” al difensore giapponese: ”Dopo 8 stagioni, 213 presenze e 13 gol con i colori nerazzurri, il difensore giapponese si prepara a ...

FLORENZI ALL'INTER/ Calciomercato - un corteggiamento iniziato sei anni fa : la Roma tratta il rinnovo : FLORENZI ALL'INTER: offerta forte, se con la Roma salta il rinnovo i nerazzurri sono pronti all'assalto. Entrambe le società studiano anche nomi alternativi(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Calciomercato Inter : Vrsaljko - Malcom e Carvalho fra gli obiettivi del club (RUMORS) : L'Inter sta cercando, con ogni mezzo a sua disposizione, di rispettare i paletti imposti dall'Uefa con il Fair Play Finanziario. Per farlo, deve essere pareggiato il bilancio entro il 30 di giugno, obiettivo tutt'altro che irraggiungibile. Detto ciò, Luciano Spalletti e Piero Ausilio continuano a fare 'razzie' sul mercato [VIDEO] e l'acquisto di Matteo Politano lo dimostra. Un'affare da 20 milioni complessivi più il cartellino di Odgaard che è ...

POLITANO ALL'INTER/ Calciomercato - visite mediche superate : domani l'annuncio ufficiale : POLITANO ALL'INTER, 20 milioni e Odgaard contropartita: la trattativa con il Sassuolo accelera, possibili novità a breve. Nel pomeriggio le visite mediche. Giugno memorabile per Matteo...(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:11:00 GMT)

Calciomercato Inter - Radu e Valietti passano al Genoa : MILANO - Ionut Radu e Federico Valietti si trasferiscono dall' Inter al Genoa . Radu, portiere rumeno classe 1997, si trasferisce al Grifone con a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto. ...

Florenzi all'Inter / Calciomercato - fase di stallo con la Roma per il rinnovo : Florenzi all'Inter, Calciomercato: pronti 4 milioni di euro a stagione per l'esterno della Roma. I nerazzurri si butteranno se il rinnovo con i giallorossi dovesse saltare(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:32:00 GMT)

Salcedo all'Inter / Calciomercato : Preziosi si assicura un diritto di controriscatto : Salcedo all'Inter, colpo in prospettiva per il Biscione: Calciomercato, accordo con il Genoa per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:01:00 GMT)

Calciomercato Inter : arriva Politano - subito le visite mediche : Calciomercato– Accelerata per Matteo Politano all’Inter: il giocatore sosterrà le visite mediche al Coni nel tardo pomeriggio di oggi e non domani, come si pensava in un primo momento. Politano e’ praticamente un giocatore nerazzurro, manca solo l’ufficialità che arriverà dopo i test sanitari di rito.L'articolo Calciomercato Inter: arriva Politano, subito le visite mediche sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Atalanta - arriva Bettella dall'Inter : 'Qui per migliorare' : Un altro giovane da valorizzare e da lanciare nel grande calcio, Davide Bettella è un nuovo calciatore dell'Atalanta. Il difensore classe 2000 è arrivato a Bergamo dall'Inter, nell'operazione che ha ...

Calciomercato Inter - Perisic caricato da Nainggolan : 'Io fuori - siete sicuri?' : L'arrivo di Radja Nainggolan all'Inter, sembra aver caricato davvero tutti. L'ambiente caldissimo che l'ex centrocampista della Roma ha trovato al suo arrivo a Milano, lo dimostra. Anche il capitano ...

Calciomercato Atalanta : preso Bettella dall’Inter : L’Atalanta ha comunicato ufficialmente l’acquisizione dall’Inter del difensore centrale Davide Bettella, classe 2000. La formula è il trasferimento a titolo definitivo con diritto di ricompra a favore del club milanese. Bettella, nato a Padova il 7 aprile 2000, è cresciuto nelle giovanili del Padova e nel settore giovanile interista ha vinto il titolo nazionale Under 15, Under 17, Primavera nel 2018. Milita nelle ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale Bettella dall'Inter : MILANO - L' Atalanta annuncia ufficialmente Davide Bettella . Per il difensore classe 2000, grande protagonista nella Primavera dell' Inter campione d'Italia di Stefano Vecchi , la società di Percassi ...

Calciomercato : la Roma scatenata - nel mirino un ex Inter [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Roma- Nell’attesa della risposta del Sassuolo sull’attaccante Domenico Berardi, uno dei pupilli dell’allenatore Eusebio Di Francesco, il ds della Roma Monchi è partito all’assalto per un centrocampista del Real Madrid: si tratta del croato Mateo Kovacic, ex Inter. Lo rivela Cadena Cope, citata da Marca, aggiungendo che, sul giovane centrocampista di raccordo dei ‘blancos’, ci sono anche la ...