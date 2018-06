Calciomercato | i giocatori in scadenza di contratto a giugno 2018 FOTOGALLERY

Calciomercato Milan - Mirabelli : «Terremo i giocatori migliori» : Milan O - "Non cederemo i nostri migliori giocatori " . Massimiliano Mirabelli , ai microfoni di Sky, fa il punto sul mercato rossonero: "Ci sono tante richieste, ma non abbiamo problemi - ha proseguito ...

Calciomercato Napoli - 50 milioni più due giocatori per Chiesa : no Fiorentina : De Laurentiis ha da poco effettuato un altro tentativo, l'ennesimo, che però ha avuto lo stesso esito dei precedenti: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', dalla Campania sarebbe ...

Calciomercato - la situazione dei giocatori della Nazionale Video : La sessione di mercato estiva entra nel vivo e sono tanti i nomi caldi accostati alle principali squadre di Serie A. Il giocatore di cui si parla tanto in questi giorni è quello di Mario Balotelli, a segno nel match contro l'Arabia Saudita, e con un grande desiderio di tornare a giocare nel massimo campionato italiano. La squadra accostata al talento ex Inter è attualmente il Napoli di Ancelotti [Video], alla ricerca di una buona prima punta per ...