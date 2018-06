Calcio senza sponsor delle scommesse | si aprono le prime crepe nel governo

Calciomercato Napoli - Albiol ha deciso di restare : pronto il rinnovo di contratto senza clausola : Albiol-Napoli: l'amore continua. Nonostante la corte del Villarreal, il difensore spagnolo sembra aver deciso nelle ultime ore di restare in azzurro. I contatti continui per definire l'accordo per il ...

MONDIALI DI Calcio 2018/ Senza l'Italia è più bello e si fanno più soldi : chiedete a Mediaset : Nonostante l'asSenza della Nazionale italiana, le reti Mediaset fanno boom di audience e raccolta pubblicitaria. Grazie a un aforisma di Galielo Galilei, come spiega MAESTRO YODA(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 06:12:00 GMT)SFOOTING/ Ai MONDIALI di Russia 2018 scoperto un traffico clandestino di... icone del CALCIO, di C. AstriGERMANIA ELIMINATA DAI MONDIALI 2018 / Un fallimento annunciato: ecco perche non si è qualificata agli ottavi, di C. ...

Paura e angoscia in Thailandia : squadra di Calcio giovanile intrappolata in una grotta - da giorni senza cibo [GALLERY] : Un’intera squadra di calcio giovanile è rimasta intrappolata in una grotta in seguito alle pesanti piogge monsoniche che hanno bloccato ogni via d’accesso Diventa di ora in ora sempre più drammatica la situazione per quanto riguarda una squadra di calcio giovanile thailandese, intrappolata in una grotta senza cibo da sabato scorso. AFP PHOTO / LILLIAN SUWANRUMPHA Il gruppo di ragazzi, tutti di età compresa tra 11 e 16 anni, insieme ...

Mondiali 2018 - i campioni ci sono - i grandi tecnici no : il Calcio è rimasto senza idee. Conseguenze? Lo spettacolo è mediocre : Non mancano i grandi calciatori, ma i grandi allenatori: il calcio mondiale è rimasto senza idee. Brutte partite, risultati striminziti, big in sofferenza e ad un passo dell’eliminazione. Numeri alla mano, l’inizio dei Mondiali di Russia 2018 non è stato proprio entusiasmante (soltanto il gruppo di Panama, che da sola ha incassato 9 reti in 2 match, ha raddrizzato la media gol che altrimenti sarebbe stata la più bassa di sempre). Il problema, ...

Calciomercato Serie B e Serie C : scatto di Hellas e Crotone - Cosenza già scatenato - colpo Ternana : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore caldissime per il Calciomercato, anche quello di Serie B e Serie C, ecco tutte le trattative riportate dalla ‘rosea’. Il Verona ingaggia Cisse, il Crotone in pressing su Melchiorri del Cagliari, il Padova è vicino a Vido dell’Atalanta. Il Lecce vicino a Marilungo dello Spezia e La Mantia dell’Entella, Morosini del Genoa è richiesto dal Pescara. Il Cosenza dopo la promozione ...

La festa di zar Putin senza i grandi d'Europa e... l'Italia del Calcio : Perché la verità è che la festa è tutta degli altri, non siamo nemmeno invitati se non per sdoganare il Var alla gara d'esordio in coppa del mondo. È boato quando entra Ronaldo il fenomeno con il ...

-5 ai mondiali di Calcio - primi senza l'Italia da 60anni : ... "A tutti i tifosi di calcio e alle più' grandi squadre del pianeta, rivolgo il mio benvenuto! Abbiamo aperto il nostro paese e il nostro cuore al mondo" Un benvenuto costato alla Russia molto più di ...

Calcio femminile - le precedenti partecipazioni ai Mondiali dell’Italia. Ultima presenza nel 1999 : La Nazionale Italiana di Calcio femminile allenata da Milena Bertolini ha realizzato il proprio sogno: partecipare ai Mondiali 2019 in Francia e porre termine al digiuno che durava da 20 anni. Un risultato frutto del successo (3-0) contro il Portogallo allo stadio “Franchi” di Firenze. Una prestazione sontuosa delle ragazze nostrane, alla settima vittoria consecutiva nel proprio girone. Un’assenza lunga, come dicevamo, in una ...

Paradossi del Calcio : Sarri e Conte rischiano di rimanere senza squadra : Il primo è ancora legato al Napoli, il secondo attende il licenziamento: di mezzo c'è sempre il Chelsea che rischia di condannare allo stop forzato due dei migliori tecnici italiani

Calcio - Playoff Serie C 2018 : Siena-Catania e Sudtirol-Cosenza. Calendario - date - programma - orari e tv : Si sono definite le semifinali dei Playoff di Serie C che mettono in palio l’ultima promozione per la Serie B 2018-2019. Dopo un lunghissimo cammino, le migliori quattro squadre sono giunte a questo punto della post-season e si daranno battaglia per accedere all’atto conclusivo e continuare a sognare il salto in cadetteria. Il Siena se la dovrà vedere con il Catania, mentre il Sudtirol affronterà il Cosenza. Pronostici molto aperti e ...

Calciomercato Milan - senza Europa possibile esodo : Chi resterebbe allora? La Gazzetta dello Sport suggerisce i nomi di Conti, pronto a tornare in campo dopo un anno fermo ai box per infortunio, Kessie, che ha creato un fortissimo legame con maglia e ...

PES 2019 : KONAMI annuncia la presenza di sette nuovi campionati di Calcio su licenza : KONAMI Digital Entertainment B.V. ha annunciato che PES 2019 includerà 7 nuove licenze ufficiali complete di campionati di calcio. Questo annuncio conferma il costante impegno, da parte di KONAMI, nell’aumentare il numero di licenze incluse nella serie PES. Nuove licenze per PES 2019 Le sette nuove licenze ufficiali di campionati di calcio di PES 2019 sono: la Superliga Danese, la Liga NOS Portoghese, la Pro League Belga, la Super ...

Casilina Calcio (I cat.) : E’ salvezza senza play out : Roma – La Prima categoria del Casilina ce l’ha fatta. Al termine di un’annata davvero complicata, costellata da tanti infortuni e problemi vari. Il gruppo di mister Tiberio Baroni ha ottenuto la salvezza diretta senza dover passare dalle “forche caudine” dei play out. Il verdetto è arrivato domenica scorsa grazie al pareggio per 1-1 sul campo della Nuova Paliano, concorrente diretta dei capitolini tenuta dietro di un punto. A segnare il ...

Sky senza parabola : si potranno vedere le partite di Calcio sul digitale terrestre : L'offerta prevede la visione di numerosi canali , per quanto riguarda la pay tv satellitare saranno visibili: Sky Uno, Sky Atlantic, Fox, National Geographic, Sky TG24, Sky Sport 1 HD e Sky Sport 24. ...