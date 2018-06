Calcio a 5 Matteo Vitali è “campione del mondo”

romadailynews

(Di sabato 30 giugno 2018)a 5.è “campione del mondo” – Lo sport ci prepara alla vita, ci regala e ci fa vivere dei sogni a dir poco straordinari; oggi, noi di Number Twelve vogliamo raccontarvi, ma soprattutto farvi conoscere, il protagonista di una storia meravigliosa. Di chi sto parlando? Conoscete il detto “campioni in campo e nella vita”? E’ l’affermazione che più rispecchia36enne, di San Costanzo, portiere della nazionale italiana dia 5 Crazy for Football, team composto interamente da ragazzi con fragilità psichiche che lo scorso 16 maggio hanno trionfato a Roma, proclamandosi campioni del mondo nella seconda edizione del campionato World Cup 2018 dia 5. Un plauso per l’impresa raggiunta va sicuramente al nostro numero 1, che con le sue parate ha dato un contributo importante al successo azzurro. L’evento non è passato di certo ...