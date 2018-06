Cade da una fune nel vuoto | Matteo Pancaldi era tra i fondatori dell’associazione

Serie B a Perform/ Le partite della Cadetta in streaming più una in chiaro : accordo da 22 milioni di euro : Serie B a Perform, le partite della cadetta in streaming più una in chiaro: accordo da 22 milioni di euro fino al 2021. Grande novità per quanto riguarda lo sport italiano(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:07:00 GMT)

Incidente sul lavoro - muratore 53enne Cade dal camion e si frattura una vertebra : ISERA . Un muratore di 53 anni è rimasto ferito ieri sul posto di lavoro a Isera . L'Incidente è avvenuto poco dopo le 8 e secondo le prime informazioni l'uomo si trovava nel cassone del camion quando ...

L’Africa perde i suoi leoni! Grandi mezzi fisici ma potenziale inespresso : nessuna africana agli ottavi del Mondiale - non acCadeva dal 1986 : Il lento declino del calcio africano: dalle big che non si qualificano alle difficoltà tattiche. mezzi fisici e potenziale enorme, ma agli ottavi del Mondiale l’Africa non porta nessuna squadra Il Senegal sembrava poter scongiurare tale ipotesi, ma dopo il clamoroso epilogo legato al ‘coefficiente fair play‘ anche i Leoni della Teranga sono stati costretti ad abbandonare Russia 2018. Adesso è dunque ufficiale: ...

Oscar - dal maestro Marco Bellocchio alle voci dei Simpson : l’ACademy invita 928 membri ed è una piccola rivoluzione : Aggiungi qualche posto a tavola. All’Academy degli Oscar ci sono 928 membri in più. La rivoluzione sociale e culturale del nuovo secolo passa anche da Hollywood. O almeno sembra. Tra i nuovi membri 2018 della prestigiosa Academy of Motion Picture Arts and Sciences, quella che ogni anno assegna gli Oscar, c’è un incremento del numero di donne e di afroamericani, come di tecnici, attori e cineasti italiani. Chiaro, gli invitati devono ...

Palermo : 12enne Cade da un piano all'altro del parcheggio del tribunale : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Un ragazzino di 12 anni è caduto dal quarto al terzo piano del parcheggio sotterraneo di piazza Vittorio Emanuele Orlando, a Palermo. L'incidente è avvenuto ieri sera, intorno alla mezzanotte, e il bambino è stato portato all'Ospedale dei Bambini dove è stato ricoverat

Vaccini obbligatori a scuola - il governo studia una proroga per la sCadenza del 10 luglio : Vaccini obbligatori per poter frequentare la scuola, il governo prepara una proroga. È ormai probabile che la scadenza del 10 luglio venga posticipata a fine anno. Nessun passo indietro, ma cinque mesi in più...

Pompei - che cos’è il Complesso di Championnet dove il turista americano ha fatto Cadere una colonna : Quartiere esclusivo dell'antica Pompei, caratterizzato da domus terrazzate molto panoramiche. È il Complesso dello Championnet, dove sabato scorso un turista americano è inciampato facendo cadere una colonna. Prende nome dal generale Jean Étienne Championent che, nel periodo della presenza francese a Napoli nel 1799, fu grande fautore delle ricerche in questa zona.Continua a leggere

Napoli. Maddalena Solemo muore Cadendo da una finestra a Livorno : Drammatico infortunio sul lavoro in centro a Livorno. La vittima è Maddalena Solemo, 62 anni, originaria della provincia di Napoli.

Gazzetta La clausola di Albiol fa gola in Spagna ma c'è una sCadenza : Raul Albiol potrebbe lasciare il Napoli. Nel suo contratto è inserita la clausola di sei milioni che però scade il 30 giugno. Secondo La Gazzetta dello Sport, il prezzo della sua clausola fa gola soprattutto in Spagna. Chi pensa ad Albiol sono Atletico Madrid e Valencia. Comments comments

Pompei - inciampa durante la visita agli scavi : fa Cadere una colonna : Un giovane turista americano in visita agli scavi di Pompei cade ed urta con forza e accidentalmente una colonna facendola a sua volta cadere. E’ accaduto ieri pomeriggio nel peristilio del Complesso di “Championnet”; la colonna, si legge in una nota del Parco archeologico di Pompei, si è adagiata a terra senza subire danni. I funzionari del Parco, che sono intervenuti per le necessarie verifiche, ne valuteranno ...