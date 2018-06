Buffon saluta la Juventus ' Si chiudono 17 anni in bianconero | porterò tutto con me'

Buffon e Lichtsteiner salutano la Juve : "Anni indimenticabili - che onore" : Ultimo giorno da bianconeri per il portiere e l'esterno svizzero, che scrivono ai loro vecchi tifosi

Juventus - Buffon saluta i bianconeri : “17 anni di amici - vittorie - lacrime e…” : Buffon- Gigi Buffon saluta ufficialmente la Juventus dopo 17 anni. Un addio ufficiale confermato sul proprio account twitter. 17 anni da protagonista in bianconero. “17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò […] L'articolo Juventus, Buffon saluta i ...

Buffon saluta la Juventus - ora si attende l'annuncio del Psg : Ultimo giorno da dipendente Juve per Gigi Buffon. Il contratto scade il 30 giugno e il quarantenne portiere celebre la fine ufficiale del suo lunghissimo ciclo bianconero con una miscellanea di foto ...

Buffon saluta il calcio - Alena esulta "Tiferò bianconero ancora di più" : ' Adesso tornerò a tifare Juve ancora di più, tantissimo ': è la puntura che Alena Seredova riserva all'ex marito di Gigi Buffon - portiere della Juve e della Nazionale - madre di due dei suoi figli, ...

Juventus - Del Piero saluta Buffon : “E’ il giorno in cui hai guardato tutti negli occhi…” : Juventus, DEL Piero saluta Buffon- Alessandro Del Piero rende omaggio a Buffon con un’emozionante lettera tramite i propri account social. Parole di stima, affetto e di grandi ricordi. L’ex capitano ha poi concluso il suo pensiero dicendo: “E’ una storia che non va mai via…” IL MESSAGGIO DI DEL Piero “Oggi è il tuo momento, […] L'articolo Juventus, Del Piero saluta Buffon: “E’ il giorno ...

Juve - Lapo saluta Buffon : '17 anni incredibili - grazie'. E sullo scudetto : 'Mio cugino Andrea fondamentale' : Una giornata ricca di emozioni in casa Juventus, dalla festa per la conquista del settimo scudetto consecutivo dopo il match dell'Allianz Stadium contro l'Hellas Verona al saluto di Gianluigi Buffon ...

Juventus - Dybala e Marchisio salutano Buffon : “Sei stato il capitano e…” : Juventus, Dybala E Marchisio- L’ultima di Gigi Buffon, poi l’addio ai colori bianconeri. Il popolo juventino si prepara a salutare il suo eterno portiere degli ultimi 17 anni. Tristezza sottolineata anche dai suoi compagni di squadra Dybala e Marchisio nei loro rispetti account instagram. Dybala Cento partite insieme, 1.040 giorni, sorrisi, gioie, lacrime, abbracci. Mi […] L'articolo Juventus, Dybala e Marchisio salutano ...

Juventus-Verona 2-1 - festa scudetto per i Campioni d’Italia. Gigi Buffon saluta il popolo bianconero : festa scudetto per la Juventus allo Stadium. Di fronte al proprio popolo, i Campioni d’Italia hanno festeggiato il settimo scudetto consecutivo. Dopo aver già trionfato matematicamente settimana scorsa grazie al pareggio con la Roma, oggi i bianconeri hanno chiuso la stagione con la vittoria in casa contro il Verona per 2-1. I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno così regalato l’ultima gioia al proprio pubblico nella giornata ...

La Juventus saluta Buffon : le lacrime della bandiera : Un viaggio lungo seimilacentoundici giorni. Gianluigi Buffon alza i guantoni al cielo e chiude commosso il capitolo Juventus. Ancora non ha deciso se continuerà a giocare, certo è che i 17 anni in bianconero resteranno per sempre marchiati a fuoco sulla sua pelle. Come un enorme tatuaggio, iniziato il 26 agosto 2001 nella sfida di campionato vinta 4-0 col Venezia, e finito al minuto 63 della gara di oggi contro il Verona, epilogo dell’ennesima ...

Serie A : Juve-Verona 2-1 - Buffon saluta : 16.53 La festa scudetto della Juve, l'ultima di Gigi Buffon dopo 17 anni in bianconero:è un sabato di forti emozioni allo Stadium, cerimoniale gioioso (ma velato di malinconia) nel quale conta poco il 2-1 al retrocesso Verona. Buffon si oppone a Fares, Nicolas vola su Mandzukic,al 40' la traversa dice no a Dybala. Juve avanti al 49' con il facile tap-in di Rugani, Pjanic raddoppia su punizione (52'). Poi l'epilogo:standing ovation da brividi ...

Juventus - lo Stadium saluta Buffon : abbracci con la curva : Allo Stadium si celebrano Buffon e gli ultimi due titoli vinti quest'anno: coreografie speciali per l'occasione

Diretta/ Juventus Verona (risultato live 2-1) info streaming video e tv : Buffon saluta - Cerci accorcia : Diretta Juventus Verona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I bianconeri festeggiano il settimo scudetto consecutivo, gli scaligeri tornano in B(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 16:30:00 GMT)

