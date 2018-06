Bucci | a Genova bus gratis ritoccando la tassazione

Bucci : a Genova autobus gratis per tutti “ritoccando” la tassazione | : Il primo cittadino nella redazione del Secolo XIX per il bilancio del primo anno a Palazzo Tursi: «La politica non m’interessa»

Un anno di Bucci - "Genova meravigliosa" - ma la città soffre : Si può dire che siano stati dodici mesi " trascorsi pericolosamente", ma anche di luna di miele con la città. Il sindaco Marco Bucci compie il suo primo anniversario di insediamento a Palazzo Tursi, ...

Genova. Il sindaco Marco Bucci cancella le vacanze per i disabili : “Ma è ripugnante! Questa decisione della Giunta del sindaco di Genova Marco Bucci è vergognosa! cancellare le vacanze per i

CASO SAL' : GENOVA - GAMBINO OMAGGIA I CADUTI CON LA FASCIA TRICOLORE/ Pd tuona - 'sindaco Bucci non all'altezza' : CASO Salò, GENOVA: GAMBINO OMAGGIA i CADUTI, è polemica: non è piaciuta la presenza del consigliere delegato con tanto di FASCIA TRICOLORE. Resa dei c

