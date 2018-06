Brutto incidente all' ingresso di Venaria | due donne ferite | una in gravi condizioni

Ciclismo - gravissimo incidente per Kristina Vogel! Brutto scontro al Velodromo - Campionessa Olimpica in ospedale : Bruttissima notizia dal Velodromo di Cottbus dove Kristina Vogel, Campionessa Olimpica nella velocità a Rio 2016, si è purtroppo scontrata con un altro atleta che era entrato improvvisamente in pista. L’incidente si è subito rivelato molto grave e le condizioni della 27enne tedesca si sono immediatamente rivelate molto critiche. Secondo il portale sportschau.de, la pistard vincitrice di undici titoli mondiali sarebbe stata prontamente ...

24 Ore Le Mans 2018 : qualifiche 2. Toyota sempre in vetta - turno interrotto con 25' di anticipo per un Brutto incidente a Giorgio Sernagiotto : Tutto invariato o quasi al termine della seconda sessione di qualifiche della 24 Ore di Le Mans. Il turno, infatti, è stato interrotto con 25′ d’anticipo a causa di brutto incidente occorso alla Dallara P217-Gibson del team Cetilar Villorba Corse. Il prototipo del team italiano, con al volante Giorgio Sernagiotto, sembra abbia subito lo scoppio della gomma anteriore destra, innescando la dinamica del crash contro le barriere, ...

Brutto incidente sull'A24 - Volvo Contro Mezzo di Soccorso. : L'Aquila - Incidente questa mattina sull’A24 in direzione Roma subito dopo la stazione di servizio Valle Aterno. Alle 9:15 circa, un Mezzo di Strada dei Parchi, con due dipendenti a bordo si è fermato sulla corsia di emergenza per rimuovere un oggetto presente sulla carreggiata, dopo aver attivato tutti i sistemi luminosi lampeggianti in dotazione. Uno dei due operai è sceso dal Mezzo mentre il secondo è rimasto a bordo del ...

MotoGP - Brutto incidente per Pirro al Mugello : nessuna frattura. Lui rassicura tutti su Fb : "Sono un po' sbattuto ma ho la pelle dura!" : Il ducatista trasportato in ospedale a Firenze, riscontrato un piccolo versamento addominale e nessuna frattura: resta in osservazione. Sul social: "Ho pescato un jolly". Vale Rossi: "Ho avuto paura"

MotoGP - Brutto incidente per Pirro al Mugello : trauma cranico e contusioni - ma la Tac rassicura : Il ducatista trasportato in ospedale a Firenze, riscontrato un piccolo versamento addominale e nessuna frattura: resta in osservazione

Moto : Italia - Brutto incidente a Pirro : SCARPERIA , FIRENZE, , 1 GIU - Il pilota Ducati Michele Pirro è caduto violentemente nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran premio d'Italia sul circuito del Mugello. Secondo una ...

Moto : Italia - Brutto incidente a Pirro : ANSA, - SCARPERIA , FIRENZE, , 1 GIU - Il pilota Ducati Michele Pirro è caduto violentemente nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran premio d'Italia sul circuito del Mugello. Secondo ...

U&D : Lorenzo ha avuto un Brutto incidente - ecco come sta ora Video : eccoci con un nuovo appuntamento con notizie su Uomini e Donne, [Video] il dating show condotto da lunedì al venerdì da Maria De Filippi su Canale 5. Le ultime novita' svelano che Lorenzo Riccardi, il corteggiatore di Sara, ha avuto un nuovo incidente stradale che lo hanno impossibilitato a presenziare alla registrazione. Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi in ospedale Le novita' sui protagonisti di Uomini e Donne [Video] svelano che Lorenzo ...

U&D : Lorenzo ha avuto un Brutto incidente - ecco come sta ora : eccoci con un nuovo appuntamento con notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da lunedì al venerdì da Maria De Filippi su Canale 5. Le ultime novità svelano che Lorenzo Riccardi, il corteggiatore di Sara, ha avuto un nuovo incidente stradale che lo hanno impossibilitato a presenziare alla registrazione. Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi in ospedale Le novità sui protagonisti di Uomini e Donne svelano che Lorenzo Riccardi ha fatto vivere ...

Cannes – Incidente hot per Petra Nemcova : il vento birichino gioca un Brutto scherzo alla modella ceca [GALLERY] : Petra Nemcova sul red carpet di Cannes: la modella ceca ha qualche problema con il vestito dallo spacco troppo profondo La modella ceca Petra Nemcova si è presentata alla settima giornata del Festival del Cinema di Cannes 2018. La 71esima edizione dell’evento cinematografico ha dato spazio anche alla 38enne che è però incappata in un Incidente sexy. Petra mentre calcava il red carpet, a causa dell’abito dallo spacco troppo profondo, ...

Brutto incidente stradale per Calvin Harris e la fidanzata - scompare il messaggio sulle condizioni di salute : Calvin Harris è stato coinvolto in un grave incidente automobilistico durante il fine settimana: la fidanzata del produttore, la modella Aarika Wolf, era al volante di un SUV quando si è scontrata con un altro veicolo in un vialetto di Beverly Hills, secondo quanto riporta TMZ. Pare che la coppia abbia colpito il lato di una berlina Honda mentre la Wolf era alla guida della Range Rover di Harris in una strada residenziale e che le due auto si ...

Calvin Harris : Brutto incidente in macchina per il dj e la fidanzata : Per fortuna le conseguenze non sono state gravi The post Calvin Harris: brutto incidente in macchina per il dj e la fidanzata appeared first on News Mtv Italia.