Bruno Contrada senza pace | ancora perquisito

(Di sabato 30 giugno 2018) Roma - Sembra non finire mai. Sembra che l'accanimento di giudici e inquirenti controcontinui, a dispetto di tutto e a dispetto soprattutto delle sentenze di Corte di Cassazione e di Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno praticamente riabilitato, ormai è un anno, l'ex dirigente del Sisde già capo della Mobile di Palermo tra gli anni Settanta e Ottanta, considerando la condanna a dieci anni per concorso esterno (416 bis) "ineseguibile e improduttiva di ogni effetto penale".Ieri agenti di polizia sono entrati nella sua casa di Palermo per eseguire una perquisizione disposta dalla Procura generale di Palermo. Alla perquisizione ha assistito anche il legale di, Stefano Giordano, che ha precisato che l'ex dirigente del Sisde non è indagato. La perquisizione fa parte delle indagini che cercano di far luce sull'omicidio dell'agente Nino Agostino e di sua moglie ...