Boxe | Giochi del Mediterraneo 2018 | MUSCOLI ITALIA! Di Serio e Mouhiidine epocali

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : sabato 30 giugno. Italia - abbuffata di ori in arrivo! Canottaggio - Boxe - bocce…I Re del Mare Nostrum all’assalto! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 30 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : tre finali per l’oro - azzurri scatenati! Manuel Cappai è bronzo : Italia in grande spolvero nella Boxe ai Giochi del Mediterraneo 2018: il bilancio di giornata racconta di tre finali per l’oro conquistate ed una sconfitta in semifinale valsa comunque una medaglia di bronzo. Raffaele Di Serio ha raggiunto l’atto conclusivo dei pesi gallo imponendosi per split decision (3-2) sul tunisino Bilel Mhamdi. Un match in cui il pugile del Bel Paese si è aggiudicato le prime due riprese, salvo perdere ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Stangherlin è ORO nel judo! Già due finali nella Boxe! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : Raffaele Di Serio in semifinale - Manfredonia e Vianello fuori : Nella quarta giornata del programma della Boxe ai Giochi del Mediterraneo 2018, ancora un altro po’ d’azzurro si fa strada verso la semifinale: ce la fa, infatti, Raffaele Di Serio. Vengono eliminati, invece, Valentino Manfredonia e Guido Vianello, in due combattimenti dalla differente evoluzione. Nella categoria fino a 56 kg, Di Serio trova la semifinale battendo per 3-2, con decisione dunque non unanime, il francese Jordan Anthony ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : Salvatore Cavallaro e Aziz Mouiidine regalano altre due medaglie all’Italia : Dopo la semifinale archiviata da Manuel Cappai, centrano l’obiettivo podio nella Boxe anche Salvatore Cavallaro e Aziz Abbes Mouiidine ai Giochi del Mediterraneo 2018. Il peso medio Cavallaro, già bronzo agli Europei 2017, si è imposto ai punti per split decision (4-1) sull’ostico turco Erol Ozkal. In semifinale il pugile siciliano incrocerà i guantoni contro il 23enne francese Bengoro Bamba, che ha avuto la meglio in un match ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : Manuel Cappai - medaglia sicura! Iozia perde contro Benbaziz : Arriva la prima medaglia sicura per l’Italia nella Boxe ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Manuel Fabrizio Cappai ha infatti sconfitto l’algerino Oussama Mordjane per split decision (4-1) e si è così qualificato alle semifinali dove affronterà il siriano Hussin Almasri, capace di imporsi sul marocchino Yassin Bendadda con verdetto non unanime (3-2). Il ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : Raffaele Di Serio conquista i quarti di finale. Sconfitto Francesco Magrì : Al Pabellon de Torredembarra, protagonisti due azzurri in due differenti categorie di peso nella seconda giornata del pugilato a questi Giochi del Mediterraneo 2018. Raffaele Di Serio, nei “Pesi Gallo“, ha vinto ai punti con verdetto unanime (5-0) negli ottavi di finalecontro il kosovaro Besfort Merlaku. Il casertano, a caccia di una medaglia per fare esperienza a livello internazionale, si era già fatto vedere negli Europei Under22, ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Cappai - Vianello e Manfredonia guidano una motivata spedizione : 40 ori, 25 argenti, 44 bronzi: a tanto ammonta il bottino dell’Italia della Boxe ai Giochi del Mediterraneo. A Tarragona, dal 25 al 30 giugno, saranno nove i pugili azzurri che cercheranno di rimpinguare questo che è il maggior numero di medaglie di un Paese nella manifestazione. Andiamo a scoprire un po’ meglio le loro reali possibilità: Manuel Cappai, -49 kg Cappai, che in carriera un paio di Olimpiadi le ha disputate, punta a fare ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : I vari tornei di Boxe dei Giochi del Mediterraneo si svolgeranno al Pabellon de Torredembarra, che si trova a mezz’ora da Tarragona. Essi si svolgeranno nel periodo che va da lunedì 25 a sabato 30 giugno, che sarà il giorno delle nove finali. Il Programma è interamente maschile. Di seguito, vi forniamo il Programma completo dei tre giorni con la palla a spicchi. Ricordiamo che sarà possibile seguire l’evento in streaming su Olympic ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Cappai - Manfredonia - Vianello e Cavallaro guidano gli azzurri : L’Italia vorrà essere assoluta protagonista nella Boxe ai Giochi del Mediterraneo 2018 che si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Gli azzurri voleranno in Catalogna per cercare di fare incetta di medaglie, schiereremo alcuni dei nostri migliori elementi proprio per rimpinguare il bottino e confermarci come i padroni del Mare Nostrum. Manuel Cappai punta in alto tra i 49kg, Salvatore Cavallaro ha già vinto il ...