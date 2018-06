Bomba dall’Argentina | Messi pronto a lasciare la Nazionale!

sportfair

(Di sabato 30 giugno 2018) Leopotrebbe dire addio all’Albiceleste, un epilogo che avrebbe del clamoroso dopo il flop della spedizione argentina in Russia La delusione è enorme in casa Argentina, uscire dal Mondiale russo agli ottavi di finale non era proprio nei piani dell’Albiceleste. Tante le concause che hanno portato al flop, su tutte l’impegno di Sampaoli nel creare il caos nella squadra. Ebbene, dopo la spedizione a dir poco negativa in Russia, lache arriva dall’Argentina è a dir poco clamorosa. Leostarebbe pensando di dare l’addio alla maglia della Nazionale. Non sarebbe la prima volta che alla Pulce viene in mente un’idea del genere, ma nei precedenti casi è sempre stato convinto dalla famiglia e dai compagni a non abbandonare l’Argentina. Troppa la pressione sulle sue spalle,sembra davvero starci male. Mani nei capelli, sguardo ...