Bocce | Giochi del Mediterraneo 2018 | Nanni e petanque doppio d’argento | bronzo per Mania

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : sabato 30 giugno. Italia - abbuffata di ori in arrivo! Canottaggio - boxe - Bocce…I Re del Mare Nostrum all’assalto! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 30 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : arrivano altre due medaglie nelle Bocce - Faloci a caccia della medaglia nel lancio del disco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Bocce - Giochi del Mediterraneo 2018 : nel tiro progressivo del volo Stefano Pegoraro è argento - bronzo per Serena Traversa : Arrivano altre medaglie dalle Bocce per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona: nel tiro progressivo del volo tra gli uomini Stefano Pegoraro ha vinto la medaglia d’argento, mentre tra le donne Serena Traversa ha ottenuto la medaglia di bronzo. Domani conclusione del programma con altre 5 finali. Nel tiro progressivo maschile del volo, nella finalissima per l’oro il nostro Stefano Pegoraro ha ceduto allo ...

Bocce - Giochi del Mediterraneo 2018 : Diego Rizzi centra l’oro nel tiro di precisione della petanque : L’Italia delle Bocce apre il proprio bottino di medaglie ai Giochi del Mediterraneo: Diego Rizzi, vincitore 5 anni fa a Mersin dell’oro nel doppio della petanque, oggi ha vinto l’oro nel tiro di precisione, specialità non presente nella passata edizione. L’azzurro ha sconfitto in finale per 39-29 il transalpino Bruno Louis Le Boursicaud. Nella stessa specialità, ha perso la finale per il bronzo Alessio Cocciolo, sconfitto ...

Bocce - Giochi del Mediterraneo 2018 : Diego Rizzi centra l’oro nel tiro di precisione della pétanque : L’Italia delle Bocce apre il proprio bottino di medaglie ai Giochi del Mediterraneo: Diego Rizzi, vincitore 5 anni fa a Mersin dell’oro nel doppio della petanque, oggi ha vinto l’oro nel tiro di precisione, specialità non presente nella passata edizione. L’azzurro ha sconfitto in finale per 39-29 il transalpino Bruno Louis Le Boursicaud. Nella stessa specialità, ha perso la finale per il bronzo Alessio Cocciolo, sconfitto ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Bocce D'ORO! Diego Rizzi in trionfo! Camboni vince nella vela! : ... venerdì 29 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ore 09.00. Buon divertimento a tutti. Il programma di oggi Tutti ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Bocce D’ORO! Diego Rizzi in trionfo! Camboni vince nella vela! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 29 giugno. 3 finali per l’oro nel judo - 2 nelle Bocce! Italia in finale nel volley! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 29 giugno. CHE Bocce! Già due finali per l’oro! Bene judo e beach volley! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 29 giugno. Parte bene il beach volley. Partite decisive nelle Bocce : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Bocce - Giochi del Mediterraneo 2018 : partenza a razzo dell’Italia! Rizzi - Cocciolo - Pegoraro e Rattenni in semifinale : A Tarragona (Spagna) sono iniziate le competizioni di Bocce valide per i Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia si è subito è messa in luce. PETANQUE (tiro di precisione) – Diego Rizzi e Alessio Cocciolo si sono brillantemente qualificati alle semifinali dopo aver sconfitto il turco Arslantas (44-24) e il francese Hureau (26-25). Ora i due alfieri ...

Bocce/ Atleta saluzzese azzurro ai Giochi del Mediterraneo nel "volo" : Simone Mana di Saluzzo , Cuneo, e Serena Traversa di Borgone , Torino, sono stati convocati nella nazionale volo per partecipare ai Giochi del Mediterraneo in svolgimento a Tarragona, Spagna. Saranno ...

Bocce - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. La nostra cassaforte non tradirà : L’Italia vanta una lunga e gloriosa tradizione nelle Bocce, uno sport che rappresenta un pezzo di storia del nostro Paese, uno svago per moltissimi praticanti (di tutti le età, non è uno sport solo per “vecchi”). A livello agonistico abbiamo sempre dominato in lungo e in largo, i Giochi del Mediterraneo hanno sempre rappresentato l’occasione giusta per fare balzare agli onori della cronaca questa disciplina visti i tanti ...

Bocce - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia per il forziere d'oro! Gli azzurri ai raggi X - che caccia alle medaglie : CATERINA VENTURINI Semplicemente la Campionessa del Mondo 2016 e Campionessa d'Europa 2015 di volo. Alla 25enne di Udine manca il sigillo ai Giochi del Mediterraneo , foto FederBocce,