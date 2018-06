Bob | lob e colore capelli | l’abbinamento ideale

vanityfair

(Di sabato 30 giugno 2018) Adorati dalle star – Selena Gomez, Marion Cotillard, Katie Holmes, Charlize Theron, ad esempio, li portano da anni – bob e lob continuano a confermarsi i tagli più richiesti dalle donne perché facili da portare, mantenere ma soprattutto da acconciare. Discorso a parte va fatto però per ilche non sempre riesce a valorizzare al meglio la forma di queste lunghezze medie. Schiariture selvagge o untroppo omogeneo talvolta possono compromettere il risultato finale di un taglio fatto a regola d’arte. Vi è mai capitato? Per questo motivo abbiamo chiesto a Luigi Neri direttore creativo di Class Hair Academy e partner L’Oréal Professionnel di fare chiarezza su quali sono le sfumature da tenere in considerazione quando si decide dare nuova luce a un bob o a un long bob. LEGGI ANCHEBob corto e frangetta come Irina Shayk I COLORI IDEALI PER UN BOB «Se parliamo di ...