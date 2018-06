Basket | Sacchetti corregge Gallinari | ' Mi ha detto che a settembre è negli Usa'

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Meo Sacchetti “Potevamo fare un 30% in più. Dovevamo leggere meglio il metro arbitrale” : Dopo la sconfitta contro la Croazia, la prima della sua gestione, Meo Sacchetti è stato intervistato da Sky Sport. Il CT azzurro si è soffermato sulla gara della sua squadra e su alcune decisioni arbitrali: “Noi potevamo fare meglio sicuramente. Loro è logico che sono sicuramente giocatori da prendere con le molle. A partire da sotto canestro questi hanno una doppia dimensione e poi Bogdanovic ha creato molti problemi, anche perchè con le ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Brian Sacchetti “Bella reazione - mancata lucidità nel finale”. Awudu Abass “Non siamo stati continui per 40 minuti” : Prima sconfitta per l’Italia nelle Qualificazioni al Mondiale 2019. La Croazia si impone a Trieste per 78-72. Al termine del match ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Brian Sacchetti. Il giocatore della Germani Brescia ha parlato di cosa è mancato agli azzurri in un finale di partita che per poco non ha premiato la nostra nazionale: “Sicuramente abbiamo pagato lo sforzo per rientrare in partita dopo il loro break nel terzo ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia di Meo Sacchetti all’esame Croazia : Tutto è pronto per il ritorno in campo dell’ItalBasket, che questa sera alle 20.45 affronterà la Croazia nel quinto match delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Il pass per la seconda fase è già stato staccato dagli azzurri, ma la Nazionale di Sacchetti ha comunque l’obbligo di vincere, per il morale, perché contro c’è un’avversaria di livello assoluto e perché i risultati di questa fase conteranno anche in quella ...

ItalBasket - Sacchetti : "La Croazia è un grande banco di prova" : Il commissario tecnico azzurro ha diramato la lista dei convocati e parlato della sfida contro i croati , palla a due domani alle 20.45 a Trieste,

Basket : Petrucci - Sacchetti nostro Zidane : ANSA, - ROMA, 27 GIU - "Il nostro ct ha una stupenda filosofia, Meo ha fatto della normalità la sua forza. Io ho paura dei geni, ma lui è come Zidane, una persona normale che ottiene risultati. Lo ha ...

Basket : Petrucci - Sacchetti nostro Zidane : ANSA, - ROMA, 27 GIU - "Il nostro ct ha una stupenda filosofia, Meo ha fatto della normalità la sua forza. Io ho paura dei geni, ma lui è come Zidane, una persona normale che ottiene risultati. Lo ha ...

Basket – World Cup 2019 Qualifiers - CT Sacchetti svela i 12 per Italia-Croazia : “vedremo di che livello siamo” : “Mi aspetto risposte importanti contro giocatori importanti”. Alla vigilia di Italia – Croazia, penultima giornata del Girone D delle Qualificazioni al Mondiale di Cina 2019, è questo il monito di Meo Sacchetti Nella conferenza stampa di presentazione della gara, nella quale sono stati svelati i nomi dei 12 per la sfida alla squadra di coach Drazen Anzulovic, il CT Azzurro è tornato più volte su quello che, nel raduno di Trieste, ha chiesto alla ...

Basket - Meo Sacchetti : 'Chi non dà disponibilità all'azzurro - stia a casa'. Esclusioni eccellenti verso i Mondiali 2019? : E' il ct Meo Sacchetti , attraverso un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, a lasciar presagire Esclusioni eccellenti. Pare, infatti, che il 64enne pugliese sia rimasto molto contrariato ...

Basket - Meo Sacchetti : “Chi non dà disponibilità all’azzurro - stia a casa”. Esclusioni eccellenti verso i Mondiali 2019? : Con quattro vittorie in altrettanti incontri disputati, la Nazionale italiana di Basket si trova in piena corsa per qualificarsi ai Mondiali del 2019 (l’ultima partecipazione risale al 2006, quando gli azzurri beneficiarono di una wild-card). Qualora la selezione tricolore riuscisse a staccare l’agognato pass, non è affatto detto che il gruppo attuale venga stravolto per far posto alle stelle provenienti da NBA (Danilo Gallinari e ...

?Basket – Al via il raduno della Nazionale - 14 giocatori a disposizione di coach Sacchetti : Il raduno della Nazionale A da oggi a venerdì a Roma: 14 giocatori a disposizione di coach Sacchetti < p style=”text-align: justify;”>E’ iniziato oggi al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” all’Acqua Acetosa, il raduno della Nazionale. Sono 14 i giocatori a disposizione del Commissario Tecnico Meo Sacchetti. Rispetto al raduno della seconda metà di maggio, tornano a disposizione Filloy, Fontecchio, Brian Sacchetti, ...

Treviglio Basket - Mezzanotte e Palumbo nella Nazionale di coach Meo Sacchetti : Addirittura due i giocatori del Treviglio , ex Remer, nella lista dei ventiquattro convocati dal commissario tecnico azzurro Meo Sacchetti nella lista Fiba per partecipare alle prossime sfide contro ...

ItalBasket - Sacchetti richiama Hackett : ANSA, - ROMA, 7 GIU - A poco più di venti giorni da Italia-Croazia , 28 giugno, , quinto match della prima fase di qualificazione al Mondiale di basket che si disputerà in Cina nel 2019, il ct azzurro ...

Basket – Azzurri in raduno a Roma : il ct Sacchetti assente per motivi di salute : Nazionale A: assente il CT Meo Sacchetti per motivi di salute. Azzurri in raduno a Roma da oggi a sabato Inizia oggi, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” all’Acqua Acetosa, il primo dei due raduni in programma a maggio e giugno in vista delle due gare dell’ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2019 (28 giugno a Trieste contro la Croazia e 1 luglio a Groningen contro i Paesi Bassi). Non ci sarà il ...

Basket - Romeo Sacchetti : “Si ha poca pazienza con i giovani in Italia. Nazionale? Giocheremo coi migliori che abbiamo” : Dopo aver concluso la stagione con la Vanoli Cremona in maniera straordinaria con la semifinale di Coppa Italia ed i playoff, Meo Sacchetti analizza quanto fatto con il club ed anche i prossimi obiettivi con sulla panchina dell’ItalBasket. “Una grande annata. In estate eravamo in A2 e siamo stati ripescati. Non siamo partiti bene, ma ci siamo messi a posto con Fontecchio, che aveva gli stimoli giusti. Noi abbiamo fatto il nostro, ...