' Barcellona | Digne via? In pole c' è la Juventus'

' Barcellona - se Digne va via c'è la Juventus' : BARCELLONA , Spagna, - Nella Roma ha fatto benissimo tanto da meritarsi il Barcellona . Conosce l'Italia e un giorno potrebbe tornarci, intanto, secondo il 'Mundo Deportivo', Lucas Digne tiene in ...

Summit Juve- Barcellona per Digne : Un Summit di mercato al Melià , nell'immediata vigilia di Inter-Juventus . Ieri - come riporta La Gazzetta dello Sport - il direttore sportivo del Barcellona Ariedo Braida ha fatto visita allo stato maggiore bianconero. I suoi rapporti con Beppe Marotta, come si sa, sono più che cordiali. Tra gli argomenti ...

Digne-Barcellona verso l'addio : Juventus pronta all'assalto : BARCELLONA - Il compito di una buona riserva non è solo quello di sostituire e, per quanto possibile, non far rimpiangere il cosiddetto titolare, ma anche e soprattutto quello di fargli sentire il ...