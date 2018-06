Bancarotta | 8 arresti a Catania e sequestro preventivo di 10 milioni

Catania - otto arresti per Bancarotta : 8.40 Associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di bancarotte fraulente,patrimoniali e documentali, emissione e uso di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute e imposte.Con queste accuse la GdF di Catania ha eseguito 8 arresti e una misura interdittiva. Nel mirino un gruppo imprenditoriale con disponibilità di stabilimenti e unità logistiche a Lodi, Roma, Palermo, Catanzaro e Catania. In esecuzione il ...