Baby gang sgominata a Napoli | minori avevano legami con clan Pagano

Sgominata Baby gang nel Napoletano - arrestati 5 minorenni : Farebbero parte di un vero e proprio clan armato che sarebbe responsabile di aggressioni a coetanei a scopo di rapina con mazze e tirapugni - Cinque minorenni sono stati arrestati nel Napoletano nell'...

Baby gang in Gb - 30 mila gli under 15 : ANSA, - LONDRA, 25 GIU - Sono circa 30.000 i bambini e i ragazzi fra i 10 e i 15 anni di età coinvolti in qualche modo nelle file delle gang giovanili in tutto il Regno Unito. La stima viene dall'...

Modena - il ritorno della Baby gang - subito fermati : Due scippi e la rapina violenta alla Sacca: due erano scappati dalla comunità per unirsi a uno dei capi

Castellammare - Ciclista aggedito da una Baby gang : 'non perdono - chiedo la verità' : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Area Asi, arrivano i primi 'si' ai condoni Castellammare - Sub torinese morto dopo l'immersione, effettuata l'autopsia Castellammare - «Rifiuti raccolti ...

Babygang ancora in azione : due ragazzi pestati a sangue in Villa Comunale : Castellammare. Baby gang in Villa Comunale, due ragazzi pestati a sangue finiscono in ospedale. Nella tarda serata di sabato due adolescenti, originari della costiera sorrentina, sono stati ...

Fermati quattro giovani di una Baby gang romana : Il nucleo dei carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese, hanno identificato e denunciato quattro giovanissimi tra i 14 e i 16 anni, che aggredivano e rapinavano i loro coetanei. Il raggio d'...

