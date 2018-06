Autunno 2018 | su Rai 3 Augias in prima serata | Annunziata documenta Scenari

Palinsesti Rai 3 Autunno 2018 : la programmazione TV : Ecco tutta la programmazione dei Palinsesti dell’Autunno 2018 di Rai 3: tutti i programmi che vedremo in tv dal 9 settembre al 3 novembre Non sono passate neppure ventiquattro ore dalla presentazione dei Palinsesti Rai Autunno 2018, che già le reti di Viale Mazzini hanno annunciato buona parte della programmazione prevista per i prossimi mesi. Ecco in anteprima per tutti i lettori di SuperGuidaTv i Palinsesti di Rai 3 dal 9 settembre al 3 ...

Palinsesti Rai 1 Autunno 2018 : la programmazione TV : C’è grande fermento dopo la presentazione dei Palinsesti Rai per l’Autunno 2018 tenutasi lo scorso 27 giugno a Milano. Diverse le novità, in parte già annunciate, e i ritorni di grandi nomi del piccolo schermo. Intanto in attesa di scoprire le altre novità in arrivo il 4 luglio durante la presentazione della Rai a Roma, possiamo svelarvi in anteprima la programmazione di Rai 1. Ecco tutti i programmi che vedremo sulla prima rete di ...

Palinsesti Rai 2018 - cosa vedremo in Autunno : «Il futuro è già in programma»: questo il claim con cui la Rai ha voluto presentare i suoi Palinsesti per l’autunno 2018. «Credo con convinzione che mai come oggi ci sia bisogno di un servizio pubblico forte e moderno, che sia veicolo di valori sociali. Un impegno che noi onoriamo tutti i giorni» – ha tenuto a precisare il direttore generale Mario Orfeo, il quale ha cercato di glissare le domande (inevitabili) sul nuovo Governo e i ...

Palinsesti Rai - Autunno 2018 : lo sport è passione : La parola che viene associata dai vertici della RAI allo sport è passione. Mercoledì 27 giugno 2018 attraverso l’incontro con la stampa sono stati resi pubblici i nuovi Palinsesti per l’autunno 2018. Al motto “Il futuro è già in programma” siamo venuti a conoscenza delle decisioni delle Reti Nazionali per quanto riguarda lo spettacolo e tutte le programmazioni. Allo sport la parola passione è la più adeguata, ecco gli ...

Palinsesti Rai 4 - Autunno 2018 : Rai4 A dieci anni dalla sua nascita, Rai 4 si impegna anche per la stagione 2018/2019 a proporre al pubblico un’offerta d’avanguardia, che accosti il nuovo prodotto in prima visione a quelli cult del recente passato. Lunghe serialità, film e non solo formano il nuovo palinsesto della rete diretta da Roberta Enni. Rai 4, palinsesto autunno 2018: daytime Trovano spazio in daytime, dal lunedì al venerdì e in prima visione free, la ...

Palinsesti Rai Autunno 2018 : le news e i programmi di informazione : Presentati a Milano i Palinsesti Rai per l’Autunno 2018: ecco tutti i programmi di informazione che vedremo nei prossimi mesi sui canali dell’azienda di Viale Mazzini Il Direttore generale Mario Orfeo ha presentato questa mattina a Milano i Palinsesti Rai per l’Autunno 2018. Una variegata e vastissima offerta quella proposta dal DG che ha suddiviso i generi con una parola chiave di riferimento. Per il settore news e programmi di ...

Palinsesti Rai Autunno 2018 : i programmi del daytime : Quali programmi andranno in onda durante il daytime sulle Reti Rai? Grazie alla presentazione dei Palinsesti Rai per l’autunno 2018 avvenuta oggi, 27 giugno 2018, abbiamo scoperto un po’ di novità. Alcune di queste già le sapevamo come l’approdo di Elisa Isoardi alla Prova del Cuoco al posto di Antonella Clerici, quello di Caterina Balivo alla guida di Vieni da Me, e di Flavio Insinna all’Eredità. Oltre a ciò pare proprio che ...

Palinsesto Rai - Autunno 2018 : fantasia per le serie americane in programma : fantasia è la parola che meglio rappresenta le serie tv. Come è stato ribadito nel comunicato stampa delle Reti Nazionali “il futuro è già in programma“. In questo modo sono stati presentati i Palinsesti Rai per il prossimo autunno 2018. Il Trono di Spade 7, The Americans 3, The Exorcist 2, Scandal 7, American Crime Story – Versace, NCSI 15, Bull 2 sono alcune delle serie in Palinsesto. Le serie Tv sono la nuova grammatica ...

Palinsesti Rai Autunno 2018 : i programmi di cultura : Annunciati i Palinsesti Rai per l’Autunno 2018: scopriamo quali saranno i protagonisti e i programmi di cultura che vedremo nei prossimi mesi sui canali Rai La cultura è scoperta. Con questa parola chiave, il Direttore Generale Mario Orfeo presenta tutti i programmi delle reti generaliste (e non solo) dedicati alla conoscenza. Una carrellata di volti noti, da Piero Angela al figlio Alberto Angela, fino al ritorno di grandi protagonisti del ...

Palinsesto Rai1 Autunno 2018 : Insinna a 'L'Eredità' - Greco non avrà programmi : Nella giornata di oggi, mercoledì 27 giugno, sono stati presentati a Milano i palinsesti autunnali della Rai nella stagione 2018/2019. Tante le novita' ed i grandi ritorni, specie sulla prima rete, come Portobello condotto da Antonella Clerici, il nuovo programma pomeridiano di Caterina Balivo ed il ritorno di Mara Venier a Domenica in a quattro anni dall'ultima edizione da lei condotta. Ad aprire c'è stato l'intervento del direttore generale ...

Palinsesti Rai 3 - Autunno 2018 : Rai3 Qualche novità, tantissime conferme e un trasloco destinato a lasciare il segno (quello di Alberto Angela a Rai1). Il palinsesto 2018/2019 di Rai 3 si fonda sulle certezze e su qualche sperimentazione, confermando l’intenzione – espressa dal direttore di rete Stefano Coletta – di proseguire il racconto della società e dei cambiamenti che l’attraversano. Ecco, nel dettaglio, la programmazione della prossima ...

NCIS 15 e i suoi spin-off - Bull - SWAT e Criminal Minds in onda nell’Autunno 2018 nella programmazione di Rai2 : Con la presentazione dei palinsesti Rai per il prossimo autunno è diventata ufficiale la programmazione di Rai2 per le seguitissime NCIS 15 e Bull, oltre che per i vari spin-off di NCIS, per Criminal Minds e per la nuova serie SWAT. Rai2 conferma il ruolo di primo piano nel palinsesto del sabato e della domenica per i procedural della CBS che da anni appassionano il pubblico italiano, con gli ormai tradizionali appuntamenti con le serie crime ...