Austria | tra Hamilton e Vettel la pole la fa Bottas

Kimi Raikkonen - GP Austria 2018 : “Non potevo fare molto di più - domani proveremo a sfruttare le UltraSoft al via” : Kimi Raikkonen è moderatamente soddisfatto dopo il quarto posto conquistato nelle qualifiche del Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno. Il finlandese ha chiuso la sua giornata a 530 millesimi di distacco dal suo connazionale Valtteri Bottas, consapevole di non avere tra le mani una vettura alla pari di una Mercedes che, invece, sembrava davvero impeccabile. “Sinceramente non ho avuto grossi problemi nel corso di queste qualifiche ...

F1 – I cordoli - l’italiano e la prima fila : Vettel tra sorrisi e certezze in Austria : Le sensazioni di Sebastian Vettel al termine della prima giornata di prove libere del Gp d’Austria: il tedesco punta alla prima fila al Red Bull Ring La seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria regala quasi gli stessi risultati delle prima, con i due piloti della Mercedes che dettano il ritmo chiudendo davanti a tutti. Lewis Hamilton è il più veloce in pista come accaduto al mattino, il britannico firma un 1:04.579 con ...

Sebastian Vettel - GP Austria 2018 : “La nostra velocità è buona. Spero di andare ancora più forte domani” : Sebastian Vettel ha cominciato inseguendo il GP d’Austria. La sua Ferrari va forte ma la Mercedes e Lewis Hamilton hanno impressionato. Il tedesco si è mostrato comunque soddisfatto e fiducioso in vista delle qualifiche di domani: “Un po’ di margine per migliorare c’è sempre, ma oggi sono contento. È sempre importante partire davanti, qui poi è difficile superare. La nostra velocità è buona e normalmente il sabato ...

F1 – Terminate le FP1 in Austria : la Mercedes fa la voce grossa - Vettel si insinua tra le due Red Bull [FOTO] : Lewis Hamilton chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gp d’Austria, dietro di lui il compagno Valtteri Bottas e Max Verstappen. Quarto Vettel Comincia nel segno della Mercedes il week-end in Austria, Lewis Hamilton infatti chiude la prima sessione di prove libere davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Photo4 / LaPresse Il britannico ferma il crono sull’1:04.839, poco più di un decimo più veloce del ...

Formula 1 - GP Austria. Hamilton : 'La stagione di Vettel? Sono concentrato su di me' : "Non mi Sono messo seduto ad analizzare quello che ho fatto io e quello che ha fatto Vettel. Quello che vi posso dire è che ci Sono stati dei weekend in cui Sono stato molto forte e in un paio in cui ...

Formula 1 - GP Austria. Sebastian Vettel - tra voglia e necessità di riscattarsi subito : Sebastian Vettel arriva al Red Bull Ring da inseguitore, a 14 punti dal campione del mondo. Tutti persi a causa dell'errore commesso in partenza soli pochi giorni fa. Eccessi che in un mondiale che ...

F1 - GP Austria 2018 : le gomme Pirelli scelte da Ferrari e Mercedes. Mescole - pneumatici e possibili strategie : Dopo il weekend di Le Castellet (Francia), il CIrcus della Formula Uno si esibirà al Red Bull Ring, tra le montagne della Stiria (Austria). Un appuntamento che deve essere occasione di rivincita per la Ferrari, uscita con le ossa rotte dall’appuntamento francese. La vittoria di Lewis Hamilton ed il quinto posto di Sebastian Vettel hanno portato ad un cambio della guardia, al vertice della classifica mondiale piloti. A guidare, infatti, ...

Soft - supersoft e ultrasoft per i saliscendi dell’Austria : Questo weekend la Formula 1 corre tra le montagne della Stiria per il GP d’Austria. Per questa gara, Pirelli ha nominato P Zero Yellow Soft, Red superSoft e Purple ultraSoft: le stesse mescole portate lo scorso anno, con la differenza che la gamma 2018 è più morbida di uno step rispetto al 2017. IL CIRCUITO […] L'articolo Soft, superSoft e ultraSoft per i saliscendi dell’Austria sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 – Dal pesante ko con Felipinho all’allenamento col nuovo personal trainer : Ricciardo prepara il Gp d’Austria in casa Massa [VIDEO] : Che spasso con Daniel Ricciardo e la famiglia Massa: Felipe e Felipinho aiutano l’australiano della Red Bull a prepararsi per il Gp d’Austria Dopo il quarto posto di domenica in Francia, Daniel Ricciardo si prepara per affrontare al meglio il prossimo appuntamento stagionale, il Gp d’Austria. Qualche giorno di relax e si torna subito in pista per un weekend di fuoco, durante il quale gli appassionati dei motori staranno sempre ...

Formula 1 - GP Austria. Tra successi e tragedie la grande storia di Zeltweg : Il primo GP d'Austria si svolse nel 1964, sul perimetro dell' aeroporto militare di Zeltweg , un semplice disegno a "L" con 4 rettilinei e delle curve di raccordo. Il fondo era molto sconnesso e si ...

F1 - GP Austria 2018 : la sottile differenza tra Mercedes e Ferrari. Hamilton - quando è favorito - vince sempre. Vettel… : Lewis Hamilton si è ripreso la vetta del Mondiale di F1 grazie alla vittoria nel GP di Francia. Ci si attendeva una Mercedes dominante, come a Barcellona, e così è stato, aiutata dall’incidente in partenza tra Sebastian Vettel e Valtteri Bottas che ha agevolato il compito del campione del mondo in carica. La Ferrari è costretta a leccarsi le ferite, e riflettere sui propri errori. Un copione già visto quest’anno. La stagione 2018 di ...

F1 – Non c’è tempo per tirare il fiato - il circus si trasferisce al Red Bull Ring : ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara del Gp d’Austria : Nono appuntamento con il Mondiale di Formula 1, il circus si sposta al Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria Nonostante siano passate poche ore dalla conclusione della gara al Paul Ricard, la Formula 1 si prepara a vivere un nuovo emozionante appuntamento in calendario, il nono di questo pazzesco Mondiale. I Photo4 / LaPresse team e i piloti si trasferiscono al Red Bull Ring, dove nel week-end andrà in scena il Gp d’Austria, ...