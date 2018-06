Aumenta la creazione di virus per produrre bitcoin | colpiti quasi tre milioni di utenti

Quantitative easing - la ricreazione sta per finire : la spesa dell’Italia per rifinanziare il debito tornerà ad Aumentare : La ricreazione sta per finire. E’ questo ciò che in sostanza significa la progressiva riduzione del Quantitative easing, il programma di acquisto di titoli di Stato e societari avviato dalla Banca centrale europea nel marzo del 2015 che si concluderà il prossimo dicembre. Un’operazione che in circa tre anni e mezzo ha “gonfiato” il bilancio Bce da 1.000 a oltre 4.500 miliardi di euro, di cui circa 2.400 miliardi in titoli di Stato di paesi ...