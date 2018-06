Asteroid day 2018 | un giorno contro le fake news sui sassi cosmici

Oggi è l’Asteroid day : contro le fake news sui sassi cosmici : Tra i più noti vi è probabilmente Nibiru, ormai star del web, diventato celebre per costituire una serie minaccia per la Terra, ma non esiste: è una delle tante fake news sugli asteroidi che impazzano sulla rete, ma che non hanno nessun riscontro in campo scientifico. Combattere queste false notizie e far conoscere gli asteroidi vicini alla Terra per capire come difendersi, è l’obiettivo dell‘Asteroid Day, la giornata mondiale ...