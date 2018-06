Assen | pole di Marquez davanti a Crutchlow e Rossi

MotoGP - GP Assen. Qualifiche : pole di Marc Marquez. 3° Valentino Rossi. 4° Andrea Dovizioso : Il campione del mondo uscente dovrà difendersi anche dagli attacchi delle due Ducati: vanno forte sia Jorge Lorenzo, reduce da due vittorie consecutive, sia Andrea Dovizioso, che alla vigilia delle ...

Marquez mostra i muscoli e si prende la pole ad Assen - ma la prima fila di Rossi è stupefacente : Qualifiche da favola al Gp d’Olanda: ad Assen Marquez conquista la pole positon, ottimo terzo tempo per Valentino Rossi Clima infuocato ad Assen: il weekend del Gp d’Olanda, in questo 2018, è davvero insolito e speciale. Tre giorni di sole e caldo in un circuito che ha abituato i piloti ad un meteo variabile, spesso piovoso. Emozioni fortissime, nelle qualifiche del settimo appuntamento stagionale della MotoGp: un finale al ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : Valentino Rossi sogna la pole ad Assen. Tanti i pretendenti nelle qualifiche : Il “Dottore” ed Assen: un rapporto molto speciale. Non è una novità. Dieci vittorie su questo tracciato per Valentino Rossi non sono un caso, lui che ha corso anche sul “vecchio” layout, quello da pelo dello stomaco, dove in caso di errore ci si ritrovava nell’erba. La “Cattedrale del Motociclismo” è cambiata, più adatta ai tempi moderni ma quel che rimane è il fascino del round e la velocità di ...

Tavolo infrastrutture a Torino - M5s e Lega Assenti : polemica Chiamparino-Toninelli : Il governatore piemontese: "Dal governo mancanza di rispetto istituzionale". Il ministro: "Quando sarà il momento saremo noi a convocare tavoli tecnici"

Polemiche per Renzi conferenziere in Cina. La replica : nessuna Assenza in Senato : Lo si nota se sta sulla scena, ma anche se decide di starne lontano per qualche mese. E così Matteo Renzi diventa bersaglio di Polemiche nel nuovo ruolo di confeRenziere all'estero, in parallelo a ...

Roma - 25 aprile con polemica : al corteo dell'Anpi Assente la Comunità ebraica : Roma - Sarà un corteo unitario senza la Comunità ebraica di Roma quello che l' Anpi ha organizzato per oggi, anniversario della liberazione d'Italia. A scatenare la polemica, la notizia della presenza ...

Roma - 25 aprile con polemica : al corteo dell'Anpi Assente la Comunità ebraica : "Inaccettabile la presenza della rappresentanza palestinese con simboli estranei allo spirito della giornata". Gentiloni: "Giorno di riscatto, un pensiero a...