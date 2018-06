Assegnazione provvisoria 2018 19 | tra i requisiti ricongiungimento figli e coniuge

Blastingnews

(Di sabato 30 giugno 2018) Il governo del Movimento 5 Stelle e della Lega qualcosa di buono per la scuola lo sta facendo: con il passare delle settimane diventa obiettivamente sempre più chiaro. Dopo l'importante eliminazione della chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici, questione molto dibattuta fin dalla prima bozza della Buona Scuola renziana, il Ministero dell'Istruzione ha annunciato un'altra, importante novità, un intervento attesissimo da parte di tutti coloro che, con le assunzioni del 2017-, si sono visti costretti ad abbandonare casa e famiglia per andare a insegnare lontano. Come vedremo, dopo la firma di un contratto tra il MIUR e i sindacati, chiedere l'diventa più semplice, pertanto dovrebbero essere molti i docenti in grado di usufruire di questa occasione. Casi in cui è possibile richiedere l'Come anticipato, il contratto firmato ...