Ascolti TV | Venerdì 29 giugno 2018 La finale di Ora o Mai Piu’ al 20 6% Le Verità

(Di sabato 30 giugno 2018) Amadeus Su Rai1 ladi Ora o Mai Più ha conquistato 3.355.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Canale 5 LeNascoste la partita ha raccolto davanti al video 1.689.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 Captain America: The Winter Soldier ha interessato 1.233.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Wanted – Scegli il tuo destino ha intrattenuto 1.149.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 1.121.000 spettatori pari ad uno share del 6%. Su Rete4 Il Terzo Indizio totalizza un a.m. di 976.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Un Povero Ricco ha registrato 787.000 spettatori con uno share del 4.1%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha raccolto 404.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove I Migliori di Fratelli di Crozza segna 372.000 spettatori con l’1.9%. Access Prime Time Bene la Gruber. Su Rai1 ...