Arriva la rivelazione shock di Robbie Williams | “Ho dei punto ciechi | forse è Asperger”

(Di sabato 30 giugno 2018) Ladidel tutto inaspettata. L'ex Take That si è confessato ai microfoni della BBC con una considerazione che in pochi si sarebbero aspettati, ancora riguardante il suo precario stato di salute già emerso qualche tempo fa. "Ho dei buchi neri, come dei puntiè Asperger o autismo. Non so cosa sia, ma so di avere qualcosa": queste le parole che l'artista britannico ha usato per spiegare il suo stato di salute già discusso qualche mese fa, quando si era ritrovato ad annullare alcune date del tour. La confessione alla BBC continua: "Questa sensazione cambia giorno dopo giorno, le cose che ho fatto il giorno prima iniziano a diventare incredibilmente difficili. Alcune volte diventa tanto difficile anche alzarmi dal letto, ma è così".Nei mesi passati, si era parlato di un problema di salute per il quale l'artista aveva dovuto ...