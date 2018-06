Arrestato albanese con 8 kg marijuana L' uomo viaggiava con moglie e due figli minorenni

SINALUNGA - SIENA : UCCIDE 22ENNE ALBANESE E FUGGE NEI BOSCHI/ Italiano Arrestato “delitto per motivi economici” : SINALUNGA , ucciso 22ENNE ALBANESE in provincia di SIENA , arrestato 44enne Italiano : si tratta di un’esecuzione? Il delitto è avvenuto questa notte, fermato un uomo di Arezzo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 12:18:00 GMT)

Albanese da 6 anni clandestino. Arrestato con pistola e cocaina : Ventimiglia - Da sei anni, un immigrato Albanese di 31 anni, F.E., viveva come clandestino in Italia, malgrado un precedente per furto. Per soggiornare, lontano da occhi indiscreti, aveva scelto una località piuttosto anonima: Dolceacqua, l'antico borgo medievale della val Nervia, nell'immediato entroterra di Ventimiglia, in provincia di Imperia, noto per il Castello dei Doria. Come faceva, allora, a mantenersi, visto che non poteva lavorare ...