Armatori | il j' accuse di Onorato | 60 mila marittimi disoccupati

notizie.tiscali

: Il Ministro dice che ha chiesto conto all’Olanda della bandiera di Lifeline e che li farà arrestare all’arrivo in I… - alaskaHQ : Il Ministro dice che ha chiesto conto all’Olanda della bandiera di Lifeline e che li farà arrestare all’arrivo in I… - FulvioVicenzo : RT @alaskaHQ: Il Ministro dice che ha chiesto conto all’Olanda della bandiera di Lifeline e che li farà arrestare all’arrivo in Italia. Qui… - Chrissmith1663 : RT @alaskaHQ: Il Ministro dice che ha chiesto conto all’Olanda della bandiera di Lifeline e che li farà arrestare all’arrivo in Italia. Qui… -

(Di sabato 30 giugno 2018) ... glihanno sede stabile in Italia e navi in giro per il mondo, ma questi stessi" dimenticano" che la nave, ovunque essa si trovi, è un pezzo di territorio italiano. "Per la nave ...