Argentina | Sampaoli e l’offesa al calcio | niente punte | Aguero | Dybala e Higuain in

Mondiali 2018 - Sampaoli : “l’Argentina può farcela” : “Credo che la mia Argentina abbia tanta forza d’animo, che ci permetterà di affrontare questa partita con lo spirito giusto, e con decisione. Siamo una squadra che ha un cuore grande, e possiamo farcela. Messi è il nostro faro”. Il ct dell’Albiceleste Jorge Sampaoli presenta così la grande sfida di domani a Kazan, la prima degli ottavi di finale di Russia 2018, per la quale stanno convergendo sulla città che ospita ...

Argentina - Messi ct in campo. Sampaoli gli chiede : 'Lo metto Aguero?' : Passa la paura ma non lo spaesamento per l'Argentina che pur avendo staccato il pass per gli ottavi grazie alla vittoria sulla Nigeria si sveglia oggi con un nuovo interrogativo: il ct è Sampaolo o ...

Argentina - Messi ‘allenatore’ - Sampaoli all’attaccante : “metto Aguero?” : I Mondiali in Russia continuano a regolare grosse emozioni e colpi di scena, in particolar modo nella giornata di ieri successo sofferto dell’Argentina contro la Nigeria, Albiceleste agli ottavi di finale ma con brividi. Vantaggio Messi, pareggio Nigeria su calcio di rigore prima del definitivo 1-2 da parte di Rojo. Nel frattempo da segnalare un episodio curioso e che riguarda l”allenatore’ Sampaoli. Sembra che i calciatori ...

Argentina - Sampaoli a Messi : "Lo faccio entrare Aguero?" : Jorge Sampaoli si gode il momento e la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale. L'ex ct del Cile, infatti, è stato di fatto scaricato dai media argentini ma anche dalla maggior parte dei suoi calciatori e non è un caso che Sergio Aguero sia partito dalla panchina nella sfida di ieri contro la Nigeria. Messi si è finalmente sbloccato e il gol di Rojo ha letteralmente tolto le paure all'Albiceleste che ora avrà un ottavo di finale duro ...

Mondiali Russia 2018 – Argentina - l’allenatore è Messi! Il labiale inchioda Sampaoli : “che faccio - metto Aguero?” [VIDEO] : Un labiale del finale di partita fra Nigeria e Argentina inchioda Sampaoli: il coach dell’Albiceleste chiede il permesso a Messi per fare entrare Aguero Nonostante l’Argentina abbia passato il girone, le polemiche in casa Albiceleste non tendono a placarsi. A finire nel mirino della critica è Sampaoli, l’allenatore. Allenatore? Sembra che i calciatori tendano a non seguire più la voce del proprio coach. Sampaoli sarebbe seduto ...

Mondiali Russia 2018 – L’Argentina agli ottavi e Sampaoli gongola : “adesso viene il bello” : Il riscatto di Sampaoli: le parole del ct delL’Argentina dopo la vittoria contro la Nigeria che regala il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali-- Una vittoria importantissima e speciale, L’Argentina, grazie al gol di Rojo, può tornare a sorridere: il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 è ormai in tasca. Adesso, bisogna resettare tutto, lasciarsi le critiche e le tensioni alle spalle e concentrarsi sul futuro, sulla ...

Mondiali Russia 2018 – Chi è Franco Armani? Il jolly dell’Argentina di Sampaoli che avrebbe potuto scegliere… la Colombia : Dopo i disastri di Caballero nel match contro la Croazia, Sampaoli ha deciso di dare spazio a Franco Armani per il match contro la Nigeria Un errore madornale, una papera che non poteva passare inosservata. Caballero è diventato in pochi giorni l’emblema della disfatta dell’Argentina, il capro espiatorio a cui attribuire tutti i problemi di una Nazionale sull’orlo del baratro. AFP PHOTO / JUAN MABROMATA Per ripartire, Sampaoli ...

