Argentina | Mascherano in lacrime dà l' addio alla Nazionale

Argentina - le lacrime di Mascherano : 'Addio alla nazionale' : 'Lascio la nazionale Argentina, da oggi non sono più un suo giocatore ma solo un suo grande tifoso'. A dirlo, in lacrime per l'eliminazione da Russia 2018, è Javier Mascherano, 'el jefecitò, uno dei ...

“Argentina - è la fine della nostra generazione” : Mascherano dà il via ai ritiri dalla Nazionale : Mascherano ha dato inizio ad una sorta di effetto domino che potrebbe portare diversi argentini a dire addio alla Nazionale “Argentina, è la fine della nostra generazione”. Mascherano annuncia a caldo l’addio dalla Nazionale argentina. Il centrocampista ha deciso di comunicare alla stampa la sua decisione a caldo, subito dopo il flop clamoroso della spedizione a Russia 2018. In Argentina si fa un gran parlare degli altri ...

Mondiali Russia 2018 – Tensione Argentina! Dalla rissa Pavon-Mascherano all’occhio nero di Fazio : ecco la verità : Fazio, difensore dell’Argentina, è stato costretto a fare luce su due episodi particolari riguardanti l’Argentina: il suo occhio nero e la presunta rissa fra Pavon e Mascherano Nonostante abbia superato il girone nell’ultima partita utile, l’Argentina continua ad essere nell’occhio del ciclone. La vittoria contro la Nigeria è servita solo a calmare temporaneamente le acque, ma la Tensione che si respira ...

Pagelle Argentina-Nigeria 1-1 - Mondiali 2018 : Messi non basta - Mascherano ingenuo. Moses freddissimo dal dischetto : L’Argentina è fuori dai Mondiali 2018. Il pareggio contro la Nigeria coincide con l’eliminazione dell’Albiceleste e il conseguente clamoroso passaggio del turno della compagine africana, abile nel reggere l’urto nella prima frazione e nel prendere quota nella ripresa contro un avversario blasonato ma spaventato. Messi si desta dal torpore e porta in vantaggio l’Argentina con un bel diagonale, ma il risveglio della ...

Mondiali Russia 2018 - Mascherano affossa Balogun e l’Argentina : Moses non sbaglia e pareggia su rigore [VIDEO] : Ingenuità di Mascherano, il centrocampista argentino stende in area Balogun e regala il rigore alla Nigeria: Moses batte Armani e fa 1-1 Si mette malissimo per l’Argentina, la Nigeria infatti trova il pareggio su rigore ed estromette momentaneamente la Seleccion dal Mondiale di Russia 2018. La responsabilità è tutta sulle spalle di Mascherano, che affossa Balogun in area e regala il penalty agli africani, abili a trasformare con Victor ...

Mascherano ha deciso : Argentina con il 4-4-2 e gioca Higuain : ROMA - Javier Alejandro Mascherano, 34 anni, centrocampista dell'Hebei CFFC , squadra cinese, e della Nazionale Argentina, da grande vuole fare l'allenatore e, vista l'occasione giusta, si è preso con ...

Mondiali 2018 Russia - caos Argentina. Mascherano : 'In campo decidono sempre i giocatori' : Ci siamo confrontati, ma solo con l'intento di aiutare il gruppo, come succede in tutte le squadre del mondo. Questo poi non vuol dire che lui farà come diciamo noi, ma penso sia importante che l'...