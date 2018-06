Arbitri | Rizzoli | ' Var dal prossimo anno con il fuorigioco in 3D'

Rizzoli : “no alle interviste agli Arbitri post gara” : “Credo che non sia possibile perché il regolamento non lo permette”. Lo ha detto il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, rispondendo a una domanda sulla possibilità che, nel dopo partita, anche gli arbitri possano rilasciare dichiarazioni. “Dobbiamo aspettare che il giudice sportivo abbia emesso il proprio verdetto – ha affermato – prima di parlare”. “L’obiettivo, anche di dibattito come oggi ...