Arbitri | promosso in A La Penna | il tweet ironico del Palermo

sport.sky

: Arbitri, Massimi promosso in B. Dismessi Balice e De Troia - IamCALCIO : Arbitri, Massimi promosso in B. Dismessi Balice e De Troia - ParmaLiveTweet : Promosso in A l'arbitro di Frosinone-Palermo. I rosanero ironizzano su Twitter: Federico La Penna è tra gli arbit… - StraNotizie : Arbitri, La Penna promosso in A. L'ironia del Palermo: 'Congratulazioni' -

(Di sabato 30 giugno 2018) Come previsto sono stati promossi in Serie A glidelle due gare di finale del playoff promozione: Chiffi e La, protagonista al ritorno di roventi polemiche da parte dei rosanero. In A ...